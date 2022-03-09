Ситуация на границе. Как можно выехать из Украины: поезда в Словакию, катер в Румынию

С сегодняшнего дня в Словакию будут курсировать ежедневные поезда для беженцев, а Одесская железная дорога запускает новый эвакуационный маршрут до Румынии "Одесса-Тульча".

Поездами — в Словакию, Венгрию, Польшу

Словакия назначает ежедневные поезда для беженцев из Украины, они будут курсировать с 9 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Укрзалізниці. Состав отправляется со словацкой станции Чьерна-над-Тисоу в 7.00 и прибывает в Чоп в 7.40. В обратном направлении поезд уходит в 10.35 и прибывает в Кошице в 13.49.

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Со станции Чоп ежедневно курсирует 9 пар поездов до станции Захонь в Венгрии. Интервал движения — каждые 3 часа.

На 9 марта назначен еще ряд поездов из Украины в Польшу:

14.00 — Львов — Хелм (№ 7616/7617)

15.40 — Львов — Пшемысль (№ 7611/7612)

19.30 — Киев — Варшава, с группой вагонов на Хелм (№ 67/68)

19.55 — Львов — Пшемысль (№ 7601/7602)

20.30 — Львов — Хелм (№ 7618/7619)

Катером — в Румынию

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запускает новый эвакуационный маршрут до Румынии "Одесса — Тульча".

9 марта в 23.23 с Одесского железнодорожного вокзала в Измаил отправится 4-вагонный поезд. Далее пассажиров пересадят на катер, следующий до румынского города Тульча. Ориентировочное время прибытия: 10.30.

В дальнейшем катер будет курсировать из Измаила в Тульчу в 14.00-15.30.

Эвакуация украинцев проводится бесплатно.

[ + – ] Люди ждут эвакуационного поезда, на платформе, на железнодорожном вокзале, в Киеве, 3 марта 2022 г Фото: УНИАН

Поезда из горячих точек

Укрзалізниця добавляет эвакуационные поезда, вывозящие людей из горячих точек:

13.00 — Дарница (левый берег Киева) — Львов

15.00 – Кривой Рог — Чоп

19.00 — Днепр — Львов.

Запланированные на 9 марта рейсы из Харькова:

12:36 – Лиман – Ужгород

14:00 – Харков – Львов

14:39 – Львов – Лиман

15:09 – Харков – Рахов

19:27 – Харков – Днепр

21:08 – Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – Харков – Одесса

22:40 – Ужгород – Лиман

Ранее Фокус сообщал, что Укрзалізниця просит украинцев, желающих выехать в ЕС, добираться до станции Чоп. Там организован удобный транспортный хаб для беженцев.