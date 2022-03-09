Ситуація на кордоні. Як можна виїхати з України: потяги до Словаччини, катер до Румунії

Із сьогоднішнього дня до Словаччини курсуватимуть щоденні потяги для біженців, а Одеська залізниця запускає новий евакуаційний маршрут до Румунії "Одеса-Тульча".

Потягами — до Словаччини, Угорщини, Польщі

Словаччина призначає щоденні потяги для біженців з України, вони курсуватимуть з 9 березня. Про це йдеться у телеграм-каналі Укрзалізниці. Склад відправляється зі словацької станції Чієрна-над-Тісоу о 07:00 та прибуває до Чопа о 07:40. У зворотному напрямку потяг іде о 10:35 і прибуває в Кошиці о 13:49.

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Зі станції Чоп щодня курсує 9 пар потягів до станції Загонь в Угорщині. Інтервал руху — кожні 3 години.

На 9 березня призначено ще низку потягів з України до Польщі:

14:00 — Львів — Холм (№ 7616/7617)

15:40 — Львів — Пшемисль (№ 7611/7612)

19:30 — Київ — Варшава, з групою вагонів на Холм (№ 67/68)

19:55 — Львів — Пшемисль (№ 7601/7602)

20:30 — Львів — Холм (№ 7618/7619)

Катером — до Румунії

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запускає новий евакуаційний маршрут до Румунії "Одеса — Тульча".

9 березня о 23:23 з Одеського залізничного вокзалу до Ізмаїла вирушить 4-вагонний потяг. Далі пасажирів пересадять на катер, що прямує до румунського міста Тульча. Орієнтовний час прибуття: 10:30.

Надалі катер курсуватиме з Ізмаїла до Тульчі о 14:00-15:30.

Евакуація українців проводиться безплатно.

[ + – ] Люди чекають на евакуаційний потяг, на платформі, на залізничному вокзалі, в Києві, 3 березня 2022 р Фото: УНІАН

Потяги з гарячих точок

Укрзалізниця додає евакуаційні потяги, які вивозять людей із гарячих точок:

13:00 — Дарниця (лівий берег Києва) — Львів

15:00 — Кривий Ріг — Чоп

19:00 — Дніпро — Львів.

Заплановані на 9 березня рейси з Харкова:

12:36 — Лиман — Ужгород

14:00 — Харків — Львів

14:39 — Львів — Лиман

15:09 — Харків — Рахів

19:27 — Харків — Дніпро

21:08 — Костянтинівка — Івано-Франківськ

21:43 — Харків — Одеса

22:40 — Ужгород — Лиман

Раніше Фокус повідомляв, що Укрзалізниця просить українців, які бажають виїхати до ЄС, добиратися до станції Чоп. Там організовано зручний транспортний хаб для біженців.