Ситуація на кордоні. Як можна виїхати з України: потяги до Словаччини, катер до Румунії
Із сьогоднішнього дня до Словаччини курсуватимуть щоденні потяги для біженців, а Одеська залізниця запускає новий евакуаційний маршрут до Румунії "Одеса-Тульча".
Потягами — до Словаччини, Угорщини, Польщі
Словаччина призначає щоденні потяги для біженців з України, вони курсуватимуть з 9 березня. Про це йдеться у телеграм-каналі Укрзалізниці. Склад відправляється зі словацької станції Чієрна-над-Тісоу о 07:00 та прибуває до Чопа о 07:40. У зворотному напрямку потяг іде о 10:35 і прибуває в Кошиці о 13:49.
Зі станції Чоп щодня курсує 9 пар потягів до станції Загонь в Угорщині. Інтервал руху — кожні 3 години.
На 9 березня призначено ще низку потягів з України до Польщі:
14:00 — Львів — Холм (№ 7616/7617)
15:40 — Львів — Пшемисль (№ 7611/7612)
19:30 — Київ — Варшава, з групою вагонів на Холм (№ 67/68)
19:55 — Львів — Пшемисль (№ 7601/7602)
20:30 — Львів — Холм (№ 7618/7619)
Катером — до Румунії
Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запускає новий евакуаційний маршрут до Румунії "Одеса — Тульча".
9 березня о 23:23 з Одеського залізничного вокзалу до Ізмаїла вирушить 4-вагонний потяг. Далі пасажирів пересадять на катер, що прямує до румунського міста Тульча. Орієнтовний час прибуття: 10:30.
Надалі катер курсуватиме з Ізмаїла до Тульчі о 14:00-15:30.
Евакуація українців проводиться безплатно.
Потяги з гарячих точок
Укрзалізниця додає евакуаційні потяги, які вивозять людей із гарячих точок:
13:00 — Дарниця (лівий берег Києва) — Львів
15:00 — Кривий Ріг — Чоп
19:00 — Дніпро — Львів.
Заплановані на 9 березня рейси з Харкова:
12:36 — Лиман — Ужгород
14:00 — Харків — Львів
14:39 — Львів — Лиман
15:09 — Харків — Рахів
19:27 — Харків — Дніпро
21:08 — Костянтинівка — Івано-Франківськ
21:43 — Харків — Одеса
22:40 — Ужгород — Лиман
Раніше Фокус повідомляв, що Укрзалізниця просить українців, які бажають виїхати до ЄС, добиратися до станції Чоп. Там організовано зручний транспортний хаб для біженців.