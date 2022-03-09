Кулеба рассказал, что стоит учитывать при эвакуации детей (видео)

Знание нескольких простых правил смогут максимально обезопасить несовершеннолетних во время эвакуации.

В Украине продолжается эвакуация мирного населения из городов, разбитых армией РФ, и среди них – очень много детей. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба дал несколько советов, которые следует учитывать при эвакуации в целом и вывозу несовершеннолетних из зон боевых действий в частности.

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Так, он подчеркнул, что информация об эвакуации должна быть проверена на достоверность из надежных источников государственных и местных органов власти, чтобы удостовериться: ее инициаторами не являются представители страны-агрессора.

Кулеба советует не медлить с эвакуацией и при первой же возможности покинуть опасное место ради спасения жизни.

Если ребенок достаточно взрослый, чтобы понять своих родителей, ему стоит рассказать, куда и почему вы направляетесь в данный момент. Если таких вопросов будет много, каждый раз нужно давать ему ответ.

"Общайтесь с ребенком спокойно, уверенно и верно. Не забывайте, что ваше эмоциональное состояние передается вашему ребенку", – подчеркнул детский омбудсмен.

Чиновник также советует побеспокоиться о том, чтобы при ребенке были данные, которые в случае, если он потеряется, помогут его идентифицировать:

"С ребенком должна быть информация, которая поможет ему вернуться к родителям, в случае если она потерялась. Это может быть даже записка с контактными данными (ФИО ребенка, дата рождения, контактный телефон родителей) в кармане одежды или рюкзаке. Напишите эту же информацию на руке ребенка (ближе к локтю, где надпись дольше не будет стираться)".

Он также посоветовал по возможности положить в рюкзак копии свидетельства о рождении ребенка и паспортных данных родителей.

Необходимо побеспокоиться и о том, чтобы на момент эвакуации дети были тепло одеты, а также иметь при себе дополнительные теплые вещи и одеяла, воду, горячие напитки, поскольку неизвестно, сколько времени придется провести на улице и в холодных помещениях.

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Еще одна вещь, которая поможет при эвакуации, – знание основных правил поведения в незнакомых местах и с незнакомцами:

Не отходить от родителей;

Не общаться с чужими людьми;

Когда ты потерялся: обратись ко взрослым, в первую очередь, если ты видишь полицейского или военного в форме. Если их нет – к другим взрослым.

Быть послушным: вести себя тихо или вообще не говорить, не бежать, не возвращаться назад, выполнять просьбы родителей с первого раза и быть помощником во всем.

В случае если где-то рядом прогремели взрывы или выстрели, необходимо лечь на землю головой в сторону, противоположную взрывам и прикрыть ее руками или вещами. После того как все прекратилось, нужно переждать еще до 10 минут, а затем продвигаться к укрытию, не поднимаясь полностью. Если хранилища поблизости нет, используйте неровности рельефа (канавы, окопы, воронки от взрывов). Или следуйте указаниям должностных лиц эвакуационных органов и органов охраны общественного порядка на местах.

Кулеба также просит родителей объяснить детям, что если они увидят брошенный чемодан или любой другой предмет (мобильный телефон, игрушки и т.д.), чтобы ни в коем случае его не касались, не наклонялись к нему, не открывали, не поднимали и не переносили. Самое главное, что им нужно сделать, – это предупредить родителей о подозрительном предмете.

Напомним, в Мариуполе ВС РФ уже несколько раз сорвали эвакуацию мирного населения. Они использовали зеленый коридор для беженцев, чтобы атаковать город.