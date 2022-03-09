Кулеба розповів, що варто враховувати під час евакуації дітей (відео)

Знання кількох простих правил зможуть максимально убезпечити неповнолітніх під час евакуації.

В Україні продовжується евакуація мирного населення з міст, розбитих армією РФ, і серед них дуже багато дітей. Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба дав кілька порад, які варто враховувати під час евакуації загалом і вивезення неповнолітніх із зон бойових дій зокрема.

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Так, він наголосив, що інформація про евакуацію має бути перевірена на достовірність із надійних джерел державних і місцевих органів влади, щоб упевнитись: її ініціаторами не є представники країни-агресора.

Кулеба радить не зволікати з евакуацією і за першої ж нагоди залишити небезпечне місце заради порятунку життя.

Якщо дитина досить доросла, щоб зрозуміти своїх батьків, їй варто розповісти, куди і чому ви прямуєте зараз. Якщо таких питань буде багато, щоразу потрібно давати їй відповідь.

"Спілкуйтеся з дитиною спокійно, впевнено та правильно. Не забувайте, що ваш емоційний стан передається вашій дитині", — наголосив дитячий омбудсмен.

Чиновник також радить потурбуватися про те, щоб при дитині були дані, які в разі, якщо вона загубиться, допоможуть її ідентифікувати.

"З дитиною має бути інформація, яка допоможе їй повернутися до батьків, якщо вона загубилася. Це може бути навіть записка з контактними даними (ПІБ дитини, дата народження, контактний телефон батьків) у кишені одягу або рюкзаку. Напишіть цю ж інформацію на руці дитини (ближче до ліктя, де напис довше не буде стиратися)".

Він також порадив за можливості покласти в рюкзак копії свідоцтва про народження дитини та паспортних даних батьків.

Необхідно потурбуватися і про те, щоб на момент евакуації діти були тепло одягнені, а також мати із собою додаткові теплі речі та ковдри, воду, гарячі напої, оскільки невідомо, скільки часу доведеться провести на вулиці й у холодних приміщеннях.

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Ще одна річ, яка допоможе під час евакуації — знання основних правил поведінки в незнайомих місцях і з незнайомцями:

не відходити від батьків;

не спілкуватися із чужими людьми;

коли ти загубився: звернися до дорослих, насамперед, якщо ти бачиш поліцейського чи військового у формі. Якщо їх немає — до інших дорослих;

бути слухняним: поводитися тихо чи взагалі не говорити, не бігти, не повертатися назад, виконувати прохання батьків із першого разу та бути помічником у всьому;

якщо десь поряд прогриміли вибухи або постріли, необхідно лягти на землю головою у бік, протилежний вибухам і прикрити її руками або речами. Після того, як все припинилося, потрібно перечекати ще до 10 хвилин, а потім просуватися до укриття, не піднімаючись повністю. Якщо сховища поблизу немає, використовуйте нерівності рельєфу (канави, окопи, вирви від вибухів). Або дотримуйтесь вказівок посадових осіб евакуаційних органів та органів охорони громадського порядку на місцях.

Кулеба також просить батьків пояснити дітям, що якщо вони побачать кинуту валізу або будь-який інший предмет (мобільний телефон, іграшки тощо), щоб у жодному разі його не торкалися, не нахилялися до нього, не відкривали, не піднімали і не переносили. Найголовніше, що їм потрібно зробити — це попередити батьків про підозрілий предмет.

Нагадаємо, у Маріуполі ЗС РФ уже кілька разів зірвали евакуацію мирного населення. Вони використовували зелений коридор для біженців, щоб атакувати місто.