ВНО в 2022 году отменяется: что придет на замену тестированию

Министр образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что большинство родителей поддерживают отмену ВНО-2022 и вступительных экзаменов в университетах Украины.

В 2022 году для украинских выпускников школ не будет проводится Внешнее независимое оценивание. Кроме того, вступительных экзаменов в университетах также не будет, потому что это может породить корупцию. Будет создан новый компьютерный механизм, который придет на замену ВНО, однако в нем не будет участвовать ребенок. Такое решение принято из-за военных действий в стране. Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире единого марафона украинских телеканалов.

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"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах", — сказал Шкарлет.

По его словам, большинство родителей поддерживают такую инициативу правительства. Они против ВНО и вступительных экзаменов для школьников в этом году. Поэтому министр посоветовал критикам такого решения прислушаться к мнению родителей.

На замену этому придет новый электронный механизм. Соответсвующий законопроект уже поступил в Верховную раду, Шкарлет надеется, что он будет принят в ближайшее время.

"Большинство родителей высказываются об отмене ВНО и экзаменов в этом году. Введение будет проводиться по определенной электронной системе", — заявил он.

Напомним, 9 марта образовательный омбудсмен Сергей Горбачев выступил против отмены ВНО-2022. По его словам, отмена ВНО приведет к коррупции во время вступительной кампании. Горбачев добавил, что формат и механизм ВНО может быть изменен, но полностью отменить его не стоит.