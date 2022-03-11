ЗНО в 2022 році скасовується: що прийде на заміну тестуванню

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет стверджує, що більшість батьків підтримують скасування ЗНО-2022 і вступних іспитів в університетах України.

У 2022 році для українських випускників шкіл не проводитиметься Зовнішнє незалежне оцінювання. Крім того, вступних іспитів в університетах також не буде, бо це може спричинити корупцію. Буде створено новий комп'ютерний механізм, який прийде на заміну ЗНО, однак у ньому не братиме участі дитина. Таке рішення ухвалено через військові дії в країні. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі єдиного марафону українських телеканалів.

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"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яким проявам корупції. Буде створено щось на зразок ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, тому що комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах", — сказав Шкарлет.

За його словами, більшість батьків підтримують таку ініціативу уряду. Вони проти ЗНО та вступних іспитів для школярів цього року. Тому міністр порадив критикам такого рішення дослухатися думки батьків.

На заміну цьому прийде новий електронний механізм. Відповідний законопроєкт уже надійшов до Верховної Ради, Шкарлет сподівається, що його буде ухвалено найближчим часом.

"Більшість батьків висловлюються про скасування ЗНО й іспитів цього року. Введення буде проводитись за певною електронною системою", — заявив він.

Нагадаємо, 9 березня освітній омбудсмен Сергій Горбачов виступив проти скасування ЗНО-2022. За його словами, скасування ЗНО призведе до корупції під час вступної кампанії. Горбачов додав, що формат і механізм ЗНО може бути змінено, але повністю скасувати його не варто.