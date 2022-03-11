Вторжение РФ в Украину: за время войны погибли 78 детей, еще более 100 получили ранения

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, точное количество убитых и раненых жителей Мариуполя, Волновахи и Ирпеня пока невозможно.

В Украине с начала вторжения России по состоянию на 11 марта в результате действий российских военных погибли 78 детей и получили ранения более 100 детей. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Омбудсмен подчеркнула, что наведенные данные неполные, поскольку точное количество смертей детей в некоторых городах неизвестно.

"Установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей городов Мариуполя и Волновахи Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно", — написала Денисова.

По словам омбудсмена, вчера в больницу в Броварах из Скибина Киевской области обратился мужчина с 15-летним сыном, которые в собственном автомобиле попали под обстрел российских оккупантов и получили осколочные ранения.

Враг обстрелял Нежин Черниговской области "Ураганами", в результате чего повреждены общеобразовательная школа №17, детсад № 25 и амбулатория семейной медицины №6.

"Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор продолжает нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", — подчеркнула Денисова.

Также омбудсмен призвала международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военной агрессии России против Украины, а страны НАТО – закрыть небо над Украиной.

Напомним, в Изюме Харьковской области войска РФ не открыли гуманитарный коридор для эвакуации населения и передачи гуманитарной помощи. Ни гуманитарная помощь от "Красного креста", ни эвакуационные автобусы не смогли пройти через "зеленый коридор" в городе из-за постоянных обстрелов.