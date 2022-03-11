Вторгнення РФ в Україну: за час війни загинули 78 дітей, ще понад 100 дістали поранення

За словами омбудсмена Людмили Денісової, точна кількість убитих і поранених жителів Маріуполя, Волновахи та Ірпеня поки що невідома.

В Україні з початку вторгнення Росії станом на 11 березня внаслідок дій російських військових загинули 78 дітей та отримали поранення понад 100 дітей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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Омбудсмен наголосила, що наведені дані є неповними, оскільки точна кількість смертей дітей у деяких містах невідома.

"Встановити точні дані про кількість вбитих та поранених жителів міст Маріуполя та Волновахи Донецької області та міста Ірпінь у Київській області поки невідома", — написала Денісова.

За словами омбудсмена, учора до лікарні у Броварах зі Скибина Київської області звернувся чоловік із 15-річним сином, які у власному автомобілі потрапили під обстріл російських окупантів та отримали осколкові поранення.

Ворог обстріляв Ніжин Чернігівської області "Ураганами", внаслідок чого пошкоджено загальноосвітню школу №17, дитсадок №25 та амбулаторію сімейної медицини №6.

"Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", — наголосила Денісова.

Також омбудсмен закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військової агресії Росії проти України, а країни НАТО – закрити небо над Україною.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області війська РФ не відкрили гуманітарний коридор для евакуації населення та передачі гуманітарної допомоги. Ні гуманітарна допомога від "Червоного хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли пройти через "зелений коридор" у місті через постійні обстріли.