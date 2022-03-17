Дания передала в Харьковскую область 18 авто скорой помощи

Все переданные автомобили загружены дополнительным гуманитарным грузом, необходимым медицинским учреждениям региона, они заменят вышедшие из строя авто.

В Харьковскую область, где сейчас продолжаются активные боевые действия, Дания прислала 18 автомобилей скорой неотложной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

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Все автомобили были дополнительно загружены гуманитарной помощью, необходимой медицинской помощью, необходимой учреждениям здравоохранения Харьковской области. Это часть гуманитарного груза, который Дания передала Украине при посредничестве МОЗ.

В Харьковской области с момента начала боевых действий было повреждено 19 автомобилей скорой помощи, два из них уничтожены без возможности дальнейшего восстановления, — сообщает МОЗ.

Ранее Фокус сообщал, что на время войны в Украине сделали бесплатным инсулин. Войска РФ повредили в Украине за время боевых действий более 100 больниц.