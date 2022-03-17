Дания передала в Харьковскую область 18 авто скорой помощи
Все переданные автомобили загружены дополнительным гуманитарным грузом, необходимым медицинским учреждениям региона, они заменят вышедшие из строя авто.
В Харьковскую область, где сейчас продолжаются активные боевые действия, Дания прислала 18 автомобилей скорой неотложной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Все автомобили были дополнительно загружены гуманитарной помощью, необходимой медицинской помощью, необходимой учреждениям здравоохранения Харьковской области. Это часть гуманитарного груза, который Дания передала Украине при посредничестве МОЗ.
В Харьковской области с момента начала боевых действий было повреждено 19 автомобилей скорой помощи, два из них уничтожены без возможности дальнейшего восстановления, — сообщает МОЗ.
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