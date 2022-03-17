Данія передала в Харківську область 18 авто швидкої допомоги

Усі передані автомобілі завантажені додатковим гуманітарним вантажем, необхідним медичним установам регіону, вони замінять авто, що вийшли з ладу.

У Харківську область, де зараз тривають активні бойові дії, Данія надіслала 18 автомобілів швидкої невідкладної допомоги. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Усі автомобілі були додатково завантажені гуманітарною допомогою, необхідною медичною допомогою, необхідною для закладів охорони здоров'я Харківської області. Це частина гуманітарного вантажу, який Данія передала Україні за посередництва МОЗ.

На Харківщині з моменту початку бойових дій було пошкоджено 19 автомобілів швидкої допомоги, два з них знищено без можливості подальшого відновлення, — повідомляє МОЗ.

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