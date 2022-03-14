Війська РФ пошкодили в Україні понад 100 лікарень, – дані МОЗ

Сім медустанов не підлягають відновленню. Допомогти рятувати життя українців зголосилися майже 2 тисячі іноземних медиків.

Російські загарбники за час ведення бойових дій в Україні пошкодили 104 лікарні, 7 із них уже не відновили. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Війська РФ обстріляли 34 машини екстреної медичної допомоги, заявили у МОЗ.

Система охорони здоров'я працює та продовжує рятувати життя українців.

Міністерству вдалося залучити 33 іноземних медики до роботи в українських медзакладах, з них:

5 хірургів;

2 анестезіологи;

3 лікарі загальної практики;

2 педіатри;

2 лікарі-психіатри;

6 медсестер та медбратів;

13 парамедиків.

Ще 1,9 тис. зареєструвалися на сайті МОЗ та готуються приїхати на допомогу українським медикам.

Окремим наказом МОЗ урегулювало питання супроводу гуманітарної допомоги, якої Україні виділили в розмірі 479 млн гривень.

За інформацією міністерства, відшкодовано вартість за рахунок держбюджету інсуліну та спрощено застосування реміфентанілу (знеболювальний засіб).

Всесвітня організація охорони здоров'я 14 березня повідомила про 18 млн постраждалих в Україні від війни з Росією, майже 3 млн людей змушені були залишити країну.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 10 березня повідомляв, що окупанти обстріляли в Україні 63 лікарні.

У Новобаварському районі Харкова 1 березня ворог скинув бомби на лікарню №3, а 9 березня в Маріуполі розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок, загинули троє людей.