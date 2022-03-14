Війська РФ пошкодили в Україні понад 100 лікарень, – дані МОЗ
Сім медустанов не підлягають відновленню. Допомогти рятувати життя українців зголосилися майже 2 тисячі іноземних медиків.
Російські загарбники за час ведення бойових дій в Україні пошкодили 104 лікарні, 7 із них уже не відновили. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Війська РФ обстріляли 34 машини екстреної медичної допомоги, заявили у МОЗ.
Система охорони здоров'я працює та продовжує рятувати життя українців.
Міністерству вдалося залучити 33 іноземних медики до роботи в українських медзакладах, з них:
- 5 хірургів;
- 2 анестезіологи;
- 3 лікарі загальної практики;
- 2 педіатри;
- 2 лікарі-психіатри;
- 6 медсестер та медбратів;
- 13 парамедиків.
Ще 1,9 тис. зареєструвалися на сайті МОЗ та готуються приїхати на допомогу українським медикам.
Окремим наказом МОЗ урегулювало питання супроводу гуманітарної допомоги, якої Україні виділили в розмірі 479 млн гривень.
За інформацією міністерства, відшкодовано вартість за рахунок держбюджету інсуліну та спрощено застосування реміфентанілу (знеболювальний засіб).
Всесвітня організація охорони здоров'я 14 березня повідомила про 18 млн постраждалих в Україні від війни з Росією, майже 3 млн людей змушені були залишити країну.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 10 березня повідомляв, що окупанти обстріляли в Україні 63 лікарні.
У Новобаварському районі Харкова 1 березня ворог скинув бомби на лікарню №3, а 9 березня в Маріуполі розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок, загинули троє людей.