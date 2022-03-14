Войска РФ повредили в Украине более 100 больниц, – данные Минздрава
Семь медучреждений не подлежат восстановлению. Помочь спасать жизни украинцев вызвались почти 2 тысячи иностранных медиков.
Российские захватчики за время ведения боевых действий в Украине повредили 104 больницы, 7 из них уже не восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Войска РФ обстреляли 34 машины экстренной медицинской помощи, заявили в МОЗ.
Система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.
Министерству удалось привлечь 33 иностранных медиков к работе в украинских медучреждениях, из них:
- 5 хирургов;
- 2 анестезиолога;
- 3 врача общей практики;
- 2 педиатра;
- 2 врача-психиатра;
- 6 медсестер и медбратьев;
- 13 парамедиков.
Еще 1,9 тыс. зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся приехать на помощь украинским медикам.
Отдельным приказом МОЗ урегулировал вопрос сопровождения гуманитарной помощи, которой Украине выделили в размере 479 млн гривен.
По информации министерства, возмещена стоимость за счет госбюджета инсулина и упрощено применение ремифентанила (обезболивающее средство).
Всемирная организация здравоохранения 14 марта сообщила о 18 млн пострадавших в Украине от войны с Россией, почти 3 млн человек вынуждены были покинуть страну.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 10 марта сообщал, что оккупанты обстреляли в Украине 63 больницы.
В Новобаварском районе Харькова 1 марта враг сбросил бомбы на больницу №3, а 9 марта в Мариуполе разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе, погибли три человека.