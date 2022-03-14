Войска РФ повредили в Украине более 100 больниц, – данные Минздрава

Семь медучреждений не подлежат восстановлению. Помочь спасать жизни украинцев вызвались почти 2 тысячи иностранных медиков.

Российские захватчики за время ведения боевых действий в Украине повредили 104 больницы, 7 из них уже не восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Войска РФ обстреляли 34 машины экстренной медицинской помощи, заявили в МОЗ.

Система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.

Министерству удалось привлечь 33 иностранных медиков к работе в украинских медучреждениях, из них:

5 хирургов;

2 анестезиолога;

3 врача общей практики;

2 педиатра;

2 врача-психиатра;

6 медсестер и медбратьев;

13 парамедиков.

Еще 1,9 тыс. зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся приехать на помощь украинским медикам.

Отдельным приказом МОЗ урегулировал вопрос сопровождения гуманитарной помощи, которой Украине выделили в размере 479 млн гривен.

По информации министерства, возмещена стоимость за счет госбюджета инсулина и упрощено применение ремифентанила (обезболивающее средство).

Всемирная организация здравоохранения 14 марта сообщила о 18 млн пострадавших в Украине от войны с Россией, почти 3 млн человек вынуждены были покинуть страну.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 10 марта сообщал, что оккупанты обстреляли в Украине 63 больницы.

В Новобаварском районе Харькова 1 марта враг сбросил бомбы на больницу №3, а 9 марта в Мариуполе разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе, погибли три человека.