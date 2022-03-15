В Україні на час війни зробили інсулін безкоштовним: список аптек

За інформацією МОЗ, суб'єктам господарювання повністю відшкодовуватимуть вартість препаратів із бюджету.

Уряд України вніс зміни до постанови Кабміну №854, згідно з якими в період воєнного стану в Україні доплати за препарати інсуліну з пацієнтів не стягуватимуться. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Так, згідно зі змінами під час війни в Україні суб'єктам господарювання за договорами про реімбурсацію відбувається повне відшкодування вартості препаратів інсуліну з державного бюджету. Доплата з пацієнтів — не стягується. Також частково відшкодовувати вартість препаратів інсуліну або доплачувати за них аптечному закладу не потрібно.

Розмір реімбурсації первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів і форм випуску таких препаратів.

Ознайомитись з переліком українських аптек, у яких інсулін є в наявності — можна за посиланням. У документі є інформація щодо кожного українського регіону.

Раніше Фокус писав, як знайти необхідні ліки під час війни в Україні. Волонтери також розробили спеціальну анкету для тих, хто потребує специфічних, не легалізованих ліків, які зараз особливо важко дістати.

Нагадаємо, в РФ через дії санкцій, які були введені у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, зафіксовано зростання цін на ліки. Як повідомляє Росстат, серйозно подорожчала низка медикаментів, за якими фахівці ведуть спостереження.