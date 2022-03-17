В Херсоне оккупанты создали из коллаборантов "Комитет спасения за мир и порядок"

Местные жители не воспринимают новую организацию в качестве своей законной власти, и намерены сопротивляться оккупантам.

В Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации, и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты, сообщает Telegram-канал Nexta.

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Местные жители утверждают, что намерены сопротивляться оккупационному режиму, и просят украинские власти дать им оружие для уничтожения захватчиков.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне и Винницком областном совете оппозиционная фракция ОПЗЖ приняла решение о самороспуске. Представители партии на местах утверждают, что в Украине не место российским нарративам.

В Херсонской области оккупанты под дулом автомата требовали от местной жительницы признать Херсон российским городом.