У Херсоні окупанти створили з колаборантів "Комітет порятунку за мир і порядок"
Місцеві жителі не сприймають нову організацію як свою законну владу, і мають намір чинити опір окупантам.
У Херсоні окупанти зняли український прапор із будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти, повідомляє Telegram-канал Nexta.
Місцеві жителі стверджують, що мають намір чинити опір окупаційному режиму, і просять українську владу дати їм зброю для знищення загарбників.
Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні та Вінницькій обласній раді опозиційна фракція ОПЗЖ ухвалила рішення про саморозпуск. Представники партії на місцях стверджують, що в Україні не місце російським наративам.
На Херсонщині окупанти під дулом автомата вимагали від місцевої мешканки визнати Херсон російським містом.