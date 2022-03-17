У Херсоні окупанти створили з колаборантів "Комітет порятунку за мир і порядок"

Місцеві жителі не сприймають нову організацію як свою законну владу, і мають намір чинити опір окупантам.

У Херсоні окупанти зняли український прапор із будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти, повідомляє Telegram-канал Nexta.

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Місцеві жителі стверджують, що мають намір чинити опір окупаційному режиму, і просять українську владу дати їм зброю для знищення загарбників.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні та Вінницькій обласній раді опозиційна фракція ОПЗЖ ухвалила рішення про саморозпуск. Представники партії на місцях стверджують, що в Україні не місце російським наративам.

На Херсонщині окупанти під дулом автомата вимагали від місцевої мешканки визнати Херсон російським містом.