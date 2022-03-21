В Николаевской области начали посевную, несмотря на войну, - Ким

В той части, где отступили захватчики, идет расчистка и подготовка к посевной.

В Николаевской области уже началась посевная кампания, не смотря на боевые действия. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Facebook, а также в эфире телемарафона, передает УНИАН.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я вчера объезжал область, где можно, где нельзя. Там, где оккупант был, мы уже проводим посевную, тракторы в поле, мы работаем. Там, куда их погнали, там еще работы идут. Мы твердо шагаем к посевной", — сообщил Ким.

Чиновник отметил, что хоть еще не все территории области освобождени от оккупации, нужно работать на будущее и делать все для того, чтобы работал весь регион.

"Потому что нам нужны и деньги, и еда, мы думаем о логистике, об экспорте, потому что область у нас сельскохозяйственная и порты у нас закрыты из-за того, что русские блокируют Черное море, то есть у нас есть куча проблем, но мы знаем, что надо работать и чем раньше мы начнем, тем лучше", — подчеркнул глава ОГА.

Еще Ким заявил, что все пособники ВС РФ в Николаевской области будут пойманы и наказаны.

"Те, кто помогает оккупантам, лучше уходите из города. Мы вас найдем всех", — подытожил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области также готовятся к посевной. Там планируют засеять 1,4 млн гектаров.

Фокус в своем материале писал, какой будет посевная 2022 и как работают украинские аграрии во время войны.