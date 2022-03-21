У Миколаївській області розпочали посівну, незважаючи на війну, — Кім

У тій частині, де відступили загарбники, триває розчищення і підготовка до посівної.

У Миколаївській області вже розпочалася посівна кампанія, незважаючи на бойові дії. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Facebook, а також в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

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"Я вчора об'їжджав область, де можна, де не можна. Там, де окупант був, ми вже проводимо посівну, трактори в полі, ми працюємо. Там, куди їх погнали, там ще роботи тривають. Ми твердо крокуємо до посівної", — повідомив Кім.

Чиновник зазначив, що хоч ще не всі території області звільнені від окупації, потрібно працювати на майбутнє і робити все для того, щоб працював увесь регіон.

"Бо нам потрібні і гроші, і їжа, ми думаємо про логістику, про експорт, тому що область у нас сільськогосподарська і порти в нас закриті через те, що росіяни блокують Чорне море, тобто в нас є купа проблем, але ми знаємо, що треба працювати і чим раніше ми почнемо, тим краще", — наголосив голова ОДА.

Ще Кім заявив, що всі посібники ЗС РФ у Миколаївській області будуть спіймані та покарані.

"Ті, хто допомагає окупантам, краще йдіть з міста. Ми вас знайдемо всіх", — підсумував чиновник.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині також готуються до посівної. Там планують засіяти 1,4 млн га.

Фокус у своєму матеріалі писав, якою буде посівна 2022 рік і як працюють українські аграрії під час війни.