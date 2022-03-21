Оккупанты РФ вывезли из Донбасса в Россию 2389 детей: в Украине начали расследование

Действия российско-оккупационных сил украинские прокуроры расценили как принудительное перемещение гражданского населения, в частности детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции.

Россияне незаконно вывезли в Российскую Федерацию 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия российских военных имеют признаки похищения и являются грубым нарушением международного права. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", — говорится в сообщении украинского МИДа.

В ведомстве также отметили, что разрушая дома и убивая людей, Россия лишает украинских детей родительской опеки, а также подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории РФ.

МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз российскими оккупантами детей, а также усилить давление на страну-оккупанта, чтобы вынудить ее прекратить войну против народа Украины.

Также отмечается, что факты похищения детей тщательно документируются украинскими правоохранительными органами, чтобы впоследствии привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по факту вывоза в Россию украинских детей уже зарегистрировали уголовное производство.

"Эти действия прокурорами квалифицированы как принудительное перемещение гражданского населения, в частности детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу – это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщила генпрокурор в Facebook.

Также она отметила, что в рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.

"Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности всех виновных как в национальных, так и в международных судах", — подчеркнула Венедиктова.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ убили уже более сотни украинских детей.