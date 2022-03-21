Окупанти РФ вивезли з Донбасу до Росії 2389 дітей: в Україні розпочали розслідування

Події російсько-окупаційних сил українські прокурори розцінили як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції.

Росіяни незаконно вивезли до Російської Федерації 2389 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Такі дії російських військових мають ознаки викрадення та є грубим порушенням міжнародного права. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Facebook.

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"За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки грубого порушення міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні українського МЗС.

У відомстві також зазначили, що руйнуючи будинки і вбиваючи людей, Росія позбавляє українських дітей батьківського піклування, а також наражає їх життя на подальшу небезпеку на території РФ.

МЗС закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення російськими окупантами дітей, а також посилити тиск на країну-окупанта, щоб змусити її припинити війну проти народу України.

Також наголошується, що факти викрадення дітей ретельно документуються українськими правоохоронними органами, аби згодом притягнути винних у військових злочинах до відповідальності.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що за фактом вивезення до Росії українських дітей вже зареєстрували кримінальне провадження.

"Ці дії прокурорами кваліфіковані як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції. За українським Кримінальним кодексом – це порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК) України)", — повідомила генпрокурорка у Facebook.

Також вона зазначила, що у межах розслідування буде перевірено й інші факти переміщення дітей з території України.

"Ми зробимо все, щоб притягти до відповідальності всіх винних як у національних, так і в міжнародних судах", — наголосила Венедіктова.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ убили вже понад сотню українських дітей.