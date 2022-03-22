Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

Один из участников опроса, который был запущен в начале марта, назвал Зеленского "маяком надежды" из-за стремления к миру, демократии и порядочности.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по итогам опроса читателей Politico. Об этом сообщается на сайте издания.

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Онлайн-голосование "Выбор аудитории" направлено на обновление ежегодного списка самых влиятельных людей POLITICO 28, опубликованного в декабре прошлого года.

Однако в связи с вторжением России в Украину и последовавшими за этим глубокими геополитическими и экономическими изменениями издание Politico предложило читателям проголосовать снова.

Один из участников опроса "Выбор аудитории", который был запущен в начале марта, назвал Зеленского "маяком надежды", который стремился к "миру, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

Отмечается, что с тех пор, как утром 24 февраля в Украине начались бои, Зеленский регулярно публиковал видеообращения в социальных сетях, в том числе посты с центра Киева и президентского офиса.

Украинский лидер также выступил с мощными видеообращениями в Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии, адаптируя каждое выступление к центральному постулату: Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против России.

Подчеркивается, что его послание помогло изменить характер дебатов в европейских столицах, вызвав такой разворот в государственной политике, который был немыслим еще несколько месяцев назад.

В частности, Германия приостановила строительство газопровода "Северный поток — 2" незадолго до российского вторжения и нарушила давнее табу на отправку оружия в зоны конфликта, а также пообещала увеличить расходы на оборону. Другие страны, которые недавно критиковали европейскую миграционную политику, такие как Польша и Венгрия, открыли свои границы для миллионов беженцев, спасающихся от войны в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что народ Украины и Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Европейские политики просят продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта. По их словам, мир стал свидетелем мужества украинцев в их противостоянии российской армии.