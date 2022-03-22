Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі

Один з учасників опитування, яке було запущено на початку березня, назвав Зеленського "маяком надії" через прагнення миру, демократії та порядності.

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною у Європі за підсумками опитування читачів Politico. Про це повідомляє сайт видання.

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Онлайн-голосування "Вибір аудиторії" спрямоване на оновлення щорічного списку найвпливовіших людей POLITICO 28, опублікованого у грудні минулого року.

Однак у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та глибокими геополітичними й економічними змінами, що послідували за цим, видання Politico запропонувало читачам проголосувати знову.

Один з учасників опитування "Вибір аудиторії", яке було запущено на початку березня, назвав Зеленського "маяком надії", який прагнув "миру, демократії та порядності", поки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

Зазначається, що з того часу, як вранці 24 лютого в Україні почалися бої, Зеленський регулярно публікував відеозвернення у соціальних мережах, зокрема дописи з центру Києва та президентського офісу.

Український лідер також виступив із потужними відеозверненнями в Конгресі США, парламенті Великобританії та Бундестагу Німеччини, адаптуючи кожен виступ до центрального постулату: Україна потребує більшої підтримки Заходу у її боротьбі проти Росії.

Наголошується, що його послання допомогло змінити характер дебатів у європейських столицях, викликавши такий розворот у державній політиці, який був немислимий ще кілька місяців тому.

Зокрема, Німеччина призупинила будівництво газопроводу "Північний потік-2" незадовго до російського вторгнення і порушила давнє табу на відправлення зброї до зон конфлікту, а також пообіцяла збільшити витрати на оборону. Інші країни, які нещодавно критикували європейську міграційну політику, такі як Польща й Угорщина, відкрили свої кордони для мільйонів біженців, які рятуються від війни в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що народ України та Зеленського висунули на Нобелівську премію миру. Європейські політики просять продовжити термін висунення кандидатів на премію до 31 березня. За їхніми словами, світ став свідком мужності українців у їхньому протистоянні російській армії.