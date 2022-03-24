Оккупанты РФ обыскали и ограбили квартиру Екатерины Гандзюк в Херсоне, — СМИ

По информации журналистов, российские военные пришли в квартиру Гандзюк намеренно. При жизни женщина проживала там с мужем и отцом.

Российские оккупанты обыскали и ограбили квартиру погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне. Об этом сообщает Watchers, отец Екатерины также подтвердил эту информацию в комментарии "Общественному".

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Как стало известно, сегодня, 24 марта, российские военные в сопровождении местного жителя выломали дверь в квартиру в Херсоне, где раньше проживала Екатерина Гандзюк и ее родные, и провели там незаконный обыск.

По словам свидетелей, оккупанты пришли намеренно именно в квартиру семьи Гандзюк, где общественная активистка при жизни проживала с мужем и отцом.

Сейчас в квартире никто не живет, и соседи сообщили об этом россиянам. На что те ответили, что им это известно, и они руководствуются угрозами "российской государственности", после чего выбили дверь, выкрикнув "именем Российской Федерации".

После нескольких часов незаконного обыска оккупанты вынесли из квартиры несколько больших сумок вещей, их содержание пока неизвестно.

Стоит отметить, что 18 марта друзья Кати заметили в своих мессенджерах появление ее номера телефона. Его неизвестные заново зарегистрировали в Telegram и Viber.

Также 24 марта из Катиного номера набирали ее отца, Виктора Гандзюка, врача Херсонской больницы. Когда он ответил, неизвестные просто молчали в трубку.

Напомним, советница мэра Херсона и известная общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в 2018 году.

В июле 2018 года на нее совершили нападение, неизвестные облили женщину литром концентрированной серной кислоты. После трех месяцев в реанимации 4 октября 2018 года из-за полученных повреждений она умерла.

За преступление была осуждена группа исполнителей и пособника, укрывавшего преступление. Вероятный заказчик и организатор нападения Владислав Мангер и Алексей Левин находятся на скамье подсудимых.

Отметим, что организатора убийства Екатерины Гандзюк Сергея Торбина освободили из тюрьмы для участия в боевых действиях против российских войск.