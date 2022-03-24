Окупанти РФ обшукали та пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російські військові прийшли до квартири Гандзюк навмисно. За життя жінка проживала там із чоловіком та батьком.

Російські окупанти обшукали та пограбували квартиру загиблої громадської активістки Катерини Гандзюк у Херсоні. Про це повідомляє Watchers, батько Катерини також підтвердив цю інформацію в коментарі "Громадському".

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Як стало відомо, сьогодні, 24 березня, російські військові в супроводі місцевого жителя виламали двері до квартири в Херсоні, де раніше проживала Катерина Гандзюк та її рідні, та провели там незаконний обшук.

За словами свідків, окупанти прийшли навмисно саме у квартиру родини Гандзюк, де громадська активістка за життя проживала з чоловіком та батьком.

Наразі у квартирі ніхто не живе, і сусіди повідомили про це росіян. На що ті відповіли, що їм це відомо, і вони керуються загрозами для "російської державності", після чого вибили двері, скрикнувши "ім'ям Російської Федерації".

Після кількох годин незаконного обшуку окупанти винесли з квартири кілька великих сумок речей, їх вміст наразі невідомий.

Варто зазначити, що 18 березня друзі Каті помітили у своїх месенджерах появу її телефонного номера. Невідомі заново зареєстрували його в Telegram та Viber.

Також 24 березня з Катіного номера набирали її батька Віктора Гандзюка, лікаря Херсонської лікарні. Коли він відповів, невідомі просто мовчали у слухавку.

Нагадаємо, радниця мера Херсона та відома громадська активістка Катерина Гандзюк померла у 2018 році.

У липні 2018 року на неї напали, невідомі облили жінку літром концентрованої сірчаної кислоти. Після трьох місяців у реанімації 4 жовтня 2018 року через отримані ушкодження вона померла.

За злочин засудили групу виконавців та посібника, який приховував злочин. Імовірний замовник та організатор нападу Владислав Мангер та Олексій Левін перебувають на лаві підсудних.

Зазначимо, що організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна звільнили з в'язниці для участі в бойових діях проти російських військ.