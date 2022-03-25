Rusni-pyzda. Журналист Time назвал секретную фразу, которой его научили в Украине

Местные жители Львова объяснили зарубежным гостям, что знание этой фразы поможет остаться в безопасности.

Украинцы обучили зарубежных журналистов, находящихся во Львове "секретному паролю", с помощью которого можно избежать неприятностей на улицах города. В статье журнала Time говорится что знание выражения "Rusni-pyzda" поможет иностранцам, которых могут посчитать за русских, остаться в безопасности.

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Местный житель Андрей обучил этой фразе иностранного предпринимателя Мэта, поскольку светловолосый и голубоглазый мужчина может привлечь внимание местных жителей, которые активно охотятся за российскими диверсантами.

Когда зарубежные гости спросили что значит эта фраза, Андрей объяснил, что это что-то вроде плоского хлеба, который очень вкусный.

В разговоре с украинцем журналист сказала, что отлавливать русских диверсантов таким способом может и забавно, но контрпродуктивно. Тем более, что многие российские граждане решили встать на сторону украинского народа.

На это Андрей возразил, что не стоит забывать о том, что война в Украине идет с 2014 года, то есть с тех пор, когда Россия аннексировала Крым.

"Мне надоело читать статьи в СМИ, в которых либеральные русские эмигранты, переехавшие в Хельсинки или Стамбул, чтобы удаленно работать в сфере технологий, плачут о своих обесценившихся рублях. Они всегда жалуются на то, что у них нет будущего в авторитарной России, а не на то, что в Украине происходит геноцид", — ответил Андрей.

В итоге иностранный журналист пришла к выводу что отношение Запада к антироссийским санкциям базировался на отделении граждан страны и автократического режима, действующего в стране.

"Наша западная стратегия, казалось, зависела от двух переменных: решимости украинского народа выстоять и бороться; и решимости российского народа сопротивляться и отвергать Путина. Если бы ни то, ни другое не удалось, украинский народ подвергся бы геноциду", — подытожила она.

Ранее Фокус писал о колоритных мемах, которые создали украинцы с начала военного вторжения России. За время военного вторжения их накопилось немало, которые буквально иллюстрируют каждое значимое событие в Украине.