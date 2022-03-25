Rusni-pyzda. Журналіст Time назвав секретну фразу, якої його навчили в Україні

Місцеві жителі Львова пояснили закордонним гостям, що знання цієї фрази допоможе залишитись у безпеці.

Українці навчили зарубіжних журналістів, які перебувають у Львові "таємного паролю", за допомогою якого можна уникнути неприємностей на вулицях міста. У статті журналу Time говориться, що знання виразу "Rusni-pyzda" допоможе іноземцям, яких можуть порахувати за росіян, залишитися в безпеці.

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Місцевий житель Андрій навчив цій фразі іноземного підприємця Мета, оскільки світловолосий та блакитноокий чоловік може привернути увагу місцевих жителів, які активно полюють на російських диверсантів.

Коли закордонні гості запитали, що означає ця фраза, Андрій пояснив, що це щось на зразок плоского хліба, який дуже смачний.

У розмові з українцем журналістка сказала, що відловлювати російських диверсантів у такий спосіб, може, й смішно, але контрпродуктивно. Тим більше, що багато російських громадян вирішили стати на бік українського народу.

На це Андрій заперечив, що не варто забувати про те, що війна в Україні триває з 2014 року, тобто з того часу, коли Росія анексувала Крим.

"Мені набридло читати статті в ЗМІ, у яких ліберальні російські емігранти, які переїхали в Гельсінкі або Стамбул, щоб віддалено працювати у сфері технологій, плачуть про свої рублі, які знецінилися. Вони завжди скаржаться на те, що в них немає майбутнього в авторитарній Росії, а не на те, що в Україні відбувається геноцид", — відповів Андрій.

У результаті іноземна журналістка дійшла висновку, що ставлення Заходу до антиросійських санкцій базувалося на відділенні громадян країни та автократичного режиму, що діє в країні.

"Наша західна стратегія, здавалося, залежала від двох змінних: рішучості українського народу вистояти і боротися; і рішучості російського народу чинити опір і відкидати Путіна. Якби ні те, ні інше не вдалося, український народ зазнав би геноциду", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав про колоритні меми, які створили українці з початку воєнного вторгнення Росії. За час військового вторгнення їх назбиралося чимало, вони буквально ілюструють кожну значущу подію в Україні.