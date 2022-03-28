С начала войны с РФ за границу Украины пытались незаконно выехать 1700 мужчин, — ГБР

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки было начато 11 расследований по статье "госизмена".

За минувшие сутки Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало 11 уголовных производств по статье о госизмене. В частности, было изъято свыше сотни вагонов удобрений и металла. Об этом сообщает ГБР на своем Telegram-канале.

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ГБР ежедневно проводит меры по разоблачению преступлений против государства и в целях укрепления обороноспособности.

В частности, сотрудники ГБР возвращают денежные средства в размере десятков миллионов гривен и прочие материальные ценности, которые принадлежат РФ и могут использоваться для обороны Украины. Сейчас эти средства хранятся как вещественные доказательства для уголовного производства.

С начала активной фазы войны с РФ при содействии ГБР было выявлено более 1700 мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно пересечь границу Украины.

Ранее Фокус сообщал, что публицист Александр Невзоров назвал бойцов "Азова" прекрасными людьми, которые не имеют никакого отношения к нацизму. По словам бывшего автора самой рейтинговой телепрограммы, кремлевская пропаганда считает полк Нацгвардии "концентратом нацизма", но он связался с "Азовом", чтобы развеять миф, тиражируемый росСМИ.