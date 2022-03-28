З початку війни з РФ за кордон України намагалися незаконно виїхати 1700 чоловіків, — ДБР

Водночас прикордонники додали, що за час війни з Росією розпочали 11 розслідувань за статтею "держзрада".

Минулої доби Державне бюро розслідувань України зареєструвало 11 кримінальних проваджень за статтею про держзраду. Зокрема, вилучили понад сотню вагонів добрив та металу. Про це повідомляє ДБР на своєму Telegram-каналі.

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ДБР щодня проводить заходи для викриття злочинів проти держави та з метою зміцнення обороноздатності.

Зокрема, співробітники ДБР повертають кошти в розмірі десятків мільйонів гривень та інші матеріальні цінності, які належать РФ та які можна використовувати для оборони України. Нині ці кошти зберігають як речові докази для кримінального провадження.

З початку активної фази війни з РФ за сприяння ДБР виявили понад 1700 чоловіків призовного віку, які мали на меті незаконно перетнути кордон України.

Раніше Фокус повідомляв, що публіцист Олександр Невзоров назвав бійців "Азова" чудовими людьми, які не мають жодного стосунку до нацизму. За словами колишнього автора найрейтинговішої телепрограми, кремлівська пропаганда вважає полк Нацгвардії "концентратом нацизму", але він зв'язався з "Азовом", щоб розвіяти міф, який тиражують росЗМІ.