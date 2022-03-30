При ВСУ начали формировать белорусский полк "Пагоня"

Ранее другое белорусское подразделение, сформированное сразу после вторжения ВС РФ, вошло в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу

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Белорусские добровольцы, воюющие в Украине против российских захватчиков, начали формировать новый полк под названием "Погоня"("Пагоня", — бел.). Об этом они сообщили на своем официальном Telegram-канале.

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Сообщается, что белорусский полк "Погоня" "является официальной структурой Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины".

Полк создан по инициативе белорусских офицеров при поддержке ВСУ для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также для создания базы новой профессиональной белорусской армии.

Создатели полка отмечают, что вербовочный пункт "Погони" находится в Варшаве, Польша. Но попасть в него смогут только те, кто пройдут предварительный отбор, который включает в себя проверку и собеседование.

В первую очередь приглашают мужчин с устойчивой психикой в возрасте от 20 до 40 лет, имеющие боевой опыт.

Но также рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, действующие или бывшие спортсмены. Все они пройдут курс военной подготовки под руководством белорусских и украинских инструкторов, после которой подпишут профессиональный контракт и получат официальный статус военнослужащего Интернационального легиона ВСУ.

Контракт предусматривает заработную плату и страхование жизни и здоровья.

Напомним, название полка выбрано неслучайно: "Погоня" — это изначально герб Великого княжества Литовского, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. С 1918 года — государственный герб Белорусской Народной Республики, а с 1991 и по 1995 гг., — герб Республики Беларусь. После референдума, проведенного по инициативе Александра Лукашенко, "Погоня" была заменена на герб, напоминающий советский.

На старинном гербе изображен серебряный всадник с мечом на серебряном коне на алом фоне. В левой руке всадник держит щит с шестиконечным крестом. Название "Погоня" закрепилось за гербом лишь в конце XV века.

Создатели полка отмечают, что первая группа кандидатов уже отобрана и приступила к обучению. Отметим, что "Погоня" уже второе подразделение из белорусских добровольцев в составе ВСУ. 25 марта, когда белорусы празднуют День Воли, в состав ВСУ вошли бойцы батальона имени Кастуся Калиновского, который был создан после нападения России на Украину. Они приняли торжественную присягу.