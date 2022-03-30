При ЗСУ почали формувати білоруський полк "Погоня"

Раніше інший білоруський підрозділ, сформований одразу після вторгнення ЗС РФ, увійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу

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Білоруські добровольці, які воюють в Україні проти російських загарбників, почали формувати новий полк під назвою "Погоня" ("Пагоня", — бел.). Про це повідомили на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Повідомляється, що білоруський полк "Погоня" є офіційною структурою Міжнародного легіону Збройних Сил України.

Полк створено з ініціативи білоруських офіцерів за підтримки ЗСУ для захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також для створення бази нової професійної білоруської армії.

Творці полку зазначають, що вербувальний пункт "Погоні" розташований у Варшаві, Польща. Але потрапити в нього зможуть тільки ті, хто пройде попередній відбір, який включає перевірку та співбесіду.

Насамперед запрошують чоловікі зі стійкою психікою віком від 20 до 40 років, які мають бойовий досвід.

Але також розглядають кандидатів із хорошим рівнем фізичної підготовки, чинних чи колишніх спортсменів. Усі вони пройдуть курс військової підготовки під керівництвом білоруських і українських інструкторів, після якої підпишуть професійний контракт і отримають офіційний статус військовослужбовця Міжнародного легіону ЗСУ.

Контракт передбачає заробітну плату та страхування життя й здоров'я.

Нагадаємо, назву полку обрано невипадково: "Погоня" — це спочатку герб Великого князівства Литовського, а також правлячої династії Гедиміновичів із кінця XIV століття. З 1918 — державний герб Білоруської Народної Республіки, а з 1991 і по 1995 рр., — Герб Республіки Білорусь. Після референдуму, проведеного з ініціативи Олександра Лукашенка, "Погоню" було замінено на герб, що нагадує радянський.

На старовинному гербі зображений срібний вершник із мечем на срібному коні на червоному тлі. У лівій руці вершник тримає щит із шестикінцевим хрестом. Назва "Погоня" закріпилася за гербом лише наприкінці XV ст.

Творці полку зазначають, що першу групу кандидатів уже відібрано, і розпочато навчання. Зазначимо, що "Погоня" — вже другий підрозділ із білоруських добровольців у складі ЗСУ. 25 березня, коли білоруси святкують День Волі, до складу ЗСУ увійшли бійці батальйону імені Кастуся Калиновського, створеного після нападу Росії на Україну. Вони склали урочисту присягу.