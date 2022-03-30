Вторжение в Украину: горсовет Киева согласовал льготы для бизнеса

По словам градоначальника Виталия Кличко, льготы, которые предоставит город, будут компенсироваться поступлениями от налогов на доходы работающего бизнеса.

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Киевский городской совет проголосовал за преференции для столичного бизнеса, которые должны стимулировать его работу. Льготы касаются передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях и рекламных компаний. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, в условиях военного положения экономика должна работать, поэтому было принято решение стимулировать столичный бизнес. Объем преференций, которые предоставит город, будут компенсироваться поступлениями от налогов на доходы того бизнеса, что будет работать

Какие льготы предусмотрены для киевского бизнеса

Передвижная торговля и ресторанные площадки: плата по договорам будет уменьшена до символической 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего.

Бизнес, работающий на коммунальных площадях освобожден от оплаты аренды.

Парковка: предоставляются льготы от города.

Рекламные компании, размещающие на рекламных плоскостях в городе социальную и патриотическую рекламу: предоставляются льготы от города.

Напомним, 30 марта в Украине запустили новую платформу для государственных закупок в военное время Prozorro+. Система призвана обеспечить Украину нужными товарами и обеспечить работу бизнеса.

Ранее, 18 марта в приложении "Киев цифровой" появилась карта, где можно посмотреть все работающие заведения столицы, которые вновь открыли двери после начала полномасштабного вторжения России. Это касается кофеен, салонов красоты, магазинов, стоматологий и других предприятий. Кроме того, владельцы бизнеса могут разместить информацию о своем заведении.