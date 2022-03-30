Вторгнення в Україну: міськрада Києва погодила пільги для бізнесу

За словами градоначальника Віталія Кличка, пільги, які надасть місто, компенсуватимуть надходження від податків на доходи робочого бізнесу.

Мы . Мы из Украины З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Поддержать

Київська міська рада проголосувала за преференції для столичного бізнесу, які мають стимулювати його роботу. Пільги стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, які працюють на комунальних площах та рекламних компаній. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, в умовах воєнного стану економіка має працювати, тому ухвалили рішення стимулювати столичний бізнес. Обсяг преференцій, які надасть місто, компенсуватимуть надходження від податків на доходи того бізнесу, що працюватиме

Які пільги передбачені для київського бізнесу

Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плату за договорами зменшать до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від наявної.

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнений від оплати оренди.

Паркування: надають пільги від міста.

Рекламні компанії, що розміщують на рекламних площинах у місті соціальну та патріотичну рекламу: надають пільги від міста.

Нагадаємо, 30 березня в Україні запустили нову платформу для державних закупівель у воєнний час Prozorro+. Система має забезпечити Україну потрібними товарами та забезпечити роботу бізнесу.

Раніше, 18 березня, в додатку "Київ цифровий" з'явилася карта, де можна переглянути всі робочі заклади столиці, які знову відчинили двері після початку повномасштабного вторгнення Росії. Це стосується кав'ярень, салонів краси, магазинів, стоматологій та інших підприємств. Крім того, власники бізнесу можуть розмістити інформацію про свій заклад.