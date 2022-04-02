НБУ собрал всю информацию о военных нововведениях на одном сайте: что нужно знать украинцу

После вторжения России в Украине изменились требования к наличным и безналичным операциям в гривне или иностранных валютах.

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Национальный банк Украины собрал всю важную информацию по финансовым операциям во время боевых действий на одном сайте. С ней можно ознакомиться по ссылке.

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Портал под названием "Финансовая оборона" содержит семь основных разделов: "Гривна", "Иностранная валюта", "Карты", "Кредиты", "Депозиты", "Страхование", "Мошенничества". В верхней части главной страницы размещен анимированный баннер с основными советами для украинцев:

"Национальный банк стоит на финансовой обороне Украины. Присоединяйтесь и Вы, в единстве наша сила! Рассчитывайтесь картой, а не наличными. Оплачивайте кредит по возможности. Совершайте переводы через онлайн-банкинг. Не ходите в банковские отделения без экстренной необходимости. Все будет Украина".

Ниже НБУ указал две кнопки для поддержки Вооруженных сил Украины и пострадавших от боевых действий. Ссылки ведут на соответствующие страницы на официальном сайте регулятора, где пользователи могут сразу же перевести деньги, указав данные своей карты или отсканировав QR-код.

Нацбанк составил памятку о том, какие правила сейчас действуют для наличных и безналичных расчетов, а также разместил список предприятий торговли, где можно обналичить средства в случае острой надобности (максимум 6 тыс. грн): супермаркеты, магазины, АЗС и аптеки. Кроме того, собрана информация о доступных операциях с иностранной валютой.

Государственный регулятор предоставил инструкцию, что делать для перевыпуска банковской карты в случае утери или окончания срока действия. Ниже указаны информация об обслуживании кредитов и депозитов, а также о работе системы страхования в военное время. Отдельно собраны важные нюансы о работе банковских отделений (в том числе РФ и Беларуси), использовании арестованных средств, военных облигаций, деятельности кредитных сообществ.

Ранее в НБУ рассказали о новых схемах мошенников во время войны в Украине. Аферисты научились подделывать сайты благотворительных организаций, присваивая деньги, предназначенные для помощи ВСУ или поддержки украинцев, пострадавших в результате боевых действий.

Фокус также писал, как и почему банки могут заморозить деньги на счетах украинцев даже во время войны. По новому закону, банки не обязаны проверять происхождение средств на сумму меньше 400 тысяч грн, внесенных наличными, однако финмониторинг все равно отслеживает нелегальные доходы.