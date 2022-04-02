НБУ зібрав всю інформацію про військові нововведення на одному сайті: що треба знати українцю

Після вторгнення Росії в Україні змінилися вимоги до готівкових та безготівкових операцій у гривні чи іноземних валютах.

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Національний банк України зібрав усю важливу інформацію щодо фінансових операцій під час бойових дій на одному сайті. З нею можна ознайомитись за посиланням.

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Портал під назвою "Фінансова оборона" містить сім основних розділів: "Гривня", "Іноземна валюта", "Карти", "Кредити", "Депозити", "Страхування", "Шахрайства". У верхній частині головної сторінки розміщено анімований банер з основними порадами для українців:

"Національний банк стоїть на фінансовій обороні України. Приєднуйтесь і Ви, в єдності наша сила! Розраховуйтесь карткою, а не готівкою. Оплачуйте кредит за можливості. Здійснюйте перекази через онлайн-банкінг. Не ходіть до банківських відділень без екстреної необхідності. Все буде Україна" .

Нижче НБУ вказав дві кнопки для підтримки Збройних сил України та постраждалих від бойових дій. Посилання ведуть на відповідні сторінки на офіційному сайті регулятора, де користувачі можуть одразу переказати гроші, вказавши дані своєї карти або відсканувавши QR-код.

Нацбанк склав пам'ятку про те, які правила зараз діють для готівкових та безготівкових розрахунків, а також розмістив список підприємств торгівлі, де можна перевести в готівку кошти у разі гострої потреби (максимум 6 тис. грн): супермаркети, магазини, АЗС та аптеки. Крім того, зібрано інформацію про доступні операції з іноземною валютою.

Державний регулятор надав інструкцію, що робити для перевипуску банківської картки у разі втрати або закінчення терміну дії. Нижче наведено інформацію про обслуговування кредитів та депозитів, а також про роботу системи страхування у воєнний час. Окремо зібрані важливі нюанси про роботу банківських відділень (у тому числі РФ та Білорусі), використання заарештованих коштів, військових облігацій, діяльність кредитних спільнот.

Раніше в НБУ розповіли про нові схеми шахраїв під час війни в Україні. Аферисти навчилися підробляти сайти благодійних організацій, привласнюючи гроші, призначені для допомоги ЗСУ або підтримки українців, які постраждали від бойових дій.

Фокус також писав, як і чому банки можуть заморозити гроші на рахунках українців навіть під час війни. За новим законом, банки не зобов'язані перевіряти походження коштів на суму менше 400 тисяч грн., внесених готівкою, проте фінмоніторинг все одно відстежує нелегальні доходи.