Мальчик из Чернигова воссоединился с мамой в Польше, пережив обстрел автобуса

9-летний Максим собирал вещи для эвакуации в Польшу, кода его бабушка подсвечивала ему спичками, так как город обесточен.

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Сейчас жители Чернигова находятся в сложных гуманитарных условиях из-за обстрелов. Многим удалось покинуть город и история школьника Максима и его мамы одна из тех, которая закончилась хеппи-эндом, передает "УП Життя".

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Мать Максима Виктория еще до войны работала в Польше в Кракове и изредка виделась с сыном. Но когда 24 февраля мальчик позвонил ей и сказал, что началась война, женщина не поверила.

Почти месяц Максим с бабушкой Ниной регулярно прятались в бомбоубежище от авиаударов, и Виктория решила действовать.

Планы забрать сына в Польшу были еще до войны, но теперь этот вопрос стал самым основным. Приложив усилия, заробитчанка нашла волонтеров, которые согласились переправить Максима в Киев — вместе с черниговчанкой Лесей, мамой двух детей и остальными беженцами.

"Это были самые страшные дни в моей жизни. И самое сложное решение – отправить моего маленького мальчика с чужими людьми в такой далекий и опасный путь. Сейчас понимаю, что все сделала правильно. И очень благодарна Лесе, что сохранила его", – говорит Виктория.

По ее словам, еще когда только начали обстреливать Чернигов, покой и сон были утеряны.

"Понимаю, что людям тяжело там, в эпицентре событий. Но еще труднее знать, что мой ребенок, мой смысл жизни там, а я на расстоянии 1000 км и не могу его забрать", – вспомнила женщина.

Однако волонтеры сделали свое дело, как и обещали, и забрали мальчика из Чернигова в компании мамы двух детей и еще массы беженцев. Во время эвакуации населения российские военные начали обстреливать транспорт с людьми, но к счастью, все остались живы.

"Леся говорила, что бомбили очень сильно. Люди попадали на пол. Но Бог и водительское мастерство спасли пассажиров. Все живы", – рассказала Виктория, которая тогда находилсь в Кракове.

Женщина вспоминает: когда ее сына посадили на поезд в Киеве, только тогда выдохнула с облегчением.

Мама с двумя детьми Леся, которая ехала с героем этой истории в Киев, успешно добралась во Францию. А Виктория с Максимом воссоеденились в Кракове и пытаются жить полноценной жизнью. Правда мальчик еще отходит от пережитго стресса.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что "враг пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь".