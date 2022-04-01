Войска РФ пытаются превратить Чернигов во "второй Мариуполь", — Арестович (видео)

Советник главы ОП заявил, что противник продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры и уничтожать жилые кварталы.

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Российские войска в ходе полномасштабного вторжения в Украину уничтожают инфраструктуру и жилые районы ряда больших городов страны. В частности, противник пытается нанести серьезные разрушения в Чернигове, подобные тем, которые получил Мариуполь в ходе российской агрессии. Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в ходе брифинга в пятницу, 1 апреля.

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"Противник продолжает… уничтожать жилые кварталы в Мариуполе, Харькове, Чернигове. Чернигов — город, который противник пытается превратить в "второй Мариуполь", однако я думаю, что мы справимся", — заверил представитель ОП.

По словам Арестовича, у Чернигова остается сухопутная связь с Киевом, в город продолжает поступать военная и гуманитарная помощь, а мирные жители могут выехать в более безопасное место.

Что говорят местные власти?

Тем временем руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в утреннем обращении заявил, что российские войска благодаря действиям Вооруженных сил Украины покидает регион. При этом на данный момент неизвестно, с какой именно целью противник выходит с территории области, однако Чаус выразил надежду, что "он уходит отсюда навсегда".

"Даже если уходит для перегруппировки и чтобы вернуться, то мы его будем ждать с двойным "радушием", — заверил чиновник.

Напомним, украинские войска на данный момент продвигаются сразу в нескольких направлениях: Киевская, Черниговская и Херсонская области. Были освобождены десятки населенных пунктов.

Также мы писали, что жители Чернигова больше двух недель остаются без газа, воды и света из-за полномасштабной войны РФ против Украины.