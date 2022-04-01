Війська РФ намагаються перетворити Чернігів на "другий Маріуполь", — Арестович (відео)

Радник голови ОП заявив, що противник продовжує завдавати ударів по об'єктах інфраструктури та знищувати житлові квартали.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська під час повномасштабного вторгнення в Україну знищують інфраструктуру та житлові райони низки великих міст країни. Зокрема, противник намагається завдати серйозних руйнацій у Чернігові, подібних до тих, які отримав Маріуполь під час російської агресії. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив під час брифінгу у п'ятницю, 1 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Противник продовжує… знищувати житлові квартали в Маріуполі, Харкові, Чернігові. Чернігів — місто, яке противник намагається перетворити на "другий Маріуполь", проте я думаю, що ми впораємося", — запевнив представник ОП.

За словами Арестовича, у Чернігова залишається сухопутний зв'язок із Києвом, до міста продовжує надходити військова та гуманітарна допомога, а мирні жителі можуть виїхати у безпечніше місце.

Що каже місцева влада?

Тим часом керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у ранковому зверненні заявив, що російські війська завдяки діям Збройних сил України залишають регіон. При цьому наразі невідомо, з якою метою супротивник виходить з території області, проте Чаус висловив надію, що "він іде звідси назавжди".

"Навіть якщо йде для перегрупування і щоб повернутися, то ми його чекатимемо з подвійною "привітністю", — запевнив чиновник.

Нагадаємо, українські війська наразі просуваються одразу у кількох напрямках: Київська, Чернігівська та Херсонська області. Було звільнено десятки населених пунктів.

Також ми писали, що жителі Чернігова понад два тижні залишаються без газу, води та світла через повномасштабну війну РФ проти України.