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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ намагаються перетворити Чернігів на "другий Маріуполь", — Арестович (відео)

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Фото: Сьогодні | Арестович розповів про дії РФ щодо перетворення Чернігова на "другий Маріуполь"

Радник голови ОП заявив, що противник продовжує завдавати ударів по об'єктах інфраструктури та знищувати житлові квартали.

Російські війська під час повномасштабного вторгнення в Україну знищують інфраструктуру та житлові райони низки великих міст країни. Зокрема, противник намагається завдати серйозних руйнацій у Чернігові, подібних до тих, які отримав Маріуполь під час російської агресії. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив під час брифінгу у п'ятницю, 1 квітня.

"Противник продовжує… знищувати житлові квартали в Маріуполі, Харкові, Чернігові. Чернігів — місто, яке противник намагається перетворити на "другий Маріуполь", проте я думаю, що ми впораємося", — запевнив представник ОП.

За словами Арестовича, у Чернігова залишається сухопутний зв'язок із Києвом, до міста продовжує надходити військова та гуманітарна допомога, а мирні жителі можуть виїхати у безпечніше місце.

Що каже місцева влада?

Тим часом керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у ранковому зверненні заявив, що російські війська завдяки діям Збройних сил України залишають регіон. При цьому наразі невідомо, з якою метою супротивник виходить з території області, проте Чаус висловив надію, що "він іде звідси назавжди".

"Навіть якщо йде для перегрупування і щоб повернутися, то ми його чекатимемо з подвійною "привітністю", — запевнив чиновник.

Нагадаємо, українські війська наразі просуваються одразу у кількох напрямках: Київська, Чернігівська та Херсонська області. Було звільнено десятки населених пунктів.

Також ми писали, що жителі Чернігова понад два тижні залишаються без газу, води та світла через повномасштабну війну РФ проти України.