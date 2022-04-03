Хлопчик із Чернігова возз'єднався з мамою у Польщі, переживши обстріл автобуса

9-річний Максим збирав речі для евакуації до Польщі, коли його бабуся підсвічувала йому сірниками, тому що місто знеструмлене.

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Наразі мешканці Чернігова перебувають у складних гуманітарних умовах через обстріл. Багатьом вдалося залишити місто та історія школяра Максима і його мами одна з тих, що закінчилася хепі-ендом, передає "УП Життя".

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Мати Максима Вікторія ще до війни працювала у Польщі у Кракові і зрідка бачилася із сином. Але коли 24 лютого хлопчик зателефонував їй і сказав, що розпочалася війна, жінка не повірила.

Майже місяць Максим із бабусею Ніною регулярно ховалися у бомбосховищі від авіаударів, і Вікторія вирішила діяти.

Плани забрати сина в Польщу були ще до війни, але тепер це питання стало найголовнішим. Доклавши зусиль, заробітчанка знайшла волонтерів, які погодилися переправити Максима до Києва — разом із чернігівчанкою Лесею, мамою двох дітей та рештою біженців.

"Це були найстрашніші дні в моєму житті. І найскладніше рішення — відправити мого маленького хлопчика з чужими людьми у такий далекий та небезпечний шлях. Зараз розумію, що все зробила правильно. І дуже вдячна Лесі, що зберегла його", — каже Вікторія.

За її словами, ще коли тільки почали обстрілювати Чернігів, спокій та сон було втрачено.

"Розумію, що людям важко там, в епіцентрі подій. Але ще важче знати, що моя дитина, мій сенс життя там, а я на відстані 1000 км і не можу її забрати", — згадала жінка.

Проте волонтери зробили свою справу, як і обіцяли, і забрали хлопчика з Чернігова у компанії мами двох дітей та ще й маси біженців. Під час евакуації населення російські військові почали обстрілювати транспорт із людьми, але, на щастя, всі залишилися живими.

"Леся говорила, що бомбили дуже сильно. Люди попадали на підлогу. Але Бог і майстерність водія врятували пасажирів. Всі живі", — розповіла Вікторія, яка тоді знаходилася в Кракові.

Жінка згадує: коли її сина посадили на потяг у Києві, лише тоді видихнула із полегшенням.

Мама з двома дітьми Леся, яка їхала з героєм цієї історії до Києва, успішно дісталася Франції. А Вікторія з Максимом возз'єдналися у Кракові та намагаються жити повноцінним життям. Щоправда, хлопчик ще відходить від пережитого стресу.

Нагадаємо, радник голови ВО Олексій Арестович заявив, що "ворог намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь".