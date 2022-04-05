Ужасы войны: украинские матери писали на спинах своих детей данные о семье (фото)
Детям одевали браслеты и зашивали записки в одежде с информацией о семьях на случай гибели родителей.
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В первые дни войны украинский матери готовились к самому худшему — расстаться со своими детьми. На случай своей гибели они делали надписи на спинах своих детей, в которых содержались контактные данные детей и всей семьи. Об этом рассказала украинка Саша Маковий журналистам британской газеты Daily Mail.
Издание пишет, что женщина в первый же день войны, когда услышала звуки разрывающихся снарядов, написала ручкой на спине своей двухлетней дочери Веры ее имя, день рождения и номера контактных телефонов родственников.
"Я подписала Веру на случай, если с нами что-то случится, и кто-то подберет ее как выжившую", — сказала мама девочки, показывая фото в Instagram.
По ее словам, сейчас семья находится в безопасности, но она хочет показать ужасы войны, поскольку российские войска продолжают нападать на мирных жителей и детей.
Саша говорит, что делала надписи дрожащими от страха руками, а потом у нее промелькнула мысль, почему раньше не сделала татуировку с этой информацией.
"Знаете, каково это проснуться от оглушительных звуков от взрывов, которые слышны на десятки километров. Первые часы меня так и трясло", — вспоминает женщина.
Саша также поделилась вторым снимком, на котором видна подписанная от руки картонная карточка, вложенная в куртку Веры. На ней были указаны ее имя, имя ее родителей и номера их телефонов на случай, если они разлучатся.
Газета сообщает, что случай Саши Маковий не единственный. Другие родители, бежавшие из Украины, рассказывали, что они тоже "помечали" своих детей. Одни писали записки с данными своих семей и вшивали их в детскую одежду, другие делали браслеты для своих детей, на которых были нацарапаны контактные данные семьи.
Украинская телеведущая и мама троих детей Катя Осадчая с болью отреагировала на опубликованные фото маленькой девочки Веры Маковий. Она призналась, что плачет тайком от своих детей, но они "по-своему все понимают".
"Как нам, когда наступит мир, снова быть, как раньше счастливыми в своих семьях, если сотни маленьких ангелов больше не будут бегать и радоваться дождю и лужам, а родители будут всю жизнь нести эту боль", — задалась вопросом Осадчая.
Ранее сообщалось, что супруга украинского президента Елена Зеленская призвала российских матерей задуматься над тем, что делают их сыновья на украинской земле. По ее словам, к сожалению в ответ от россиянок первая леди страны слышит лишь "оглушительное молчание".