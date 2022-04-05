Ужасы войны: украинские матери писали на спинах своих детей данные о семье (фото)

Детям одевали браслеты и зашивали записки в одежде с информацией о семьях на случай гибели родителей.

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В первые дни войны украинский матери готовились к самому худшему — расстаться со своими детьми. На случай своей гибели они делали надписи на спинах своих детей, в которых содержались контактные данные детей и всей семьи. Об этом рассказала украинка Саша Маковий журналистам британской газеты Daily Mail.

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Издание пишет, что женщина в первый же день войны, когда услышала звуки разрывающихся снарядов, написала ручкой на спине своей двухлетней дочери Веры ее имя, день рождения и номера контактных телефонов родственников.

"Я подписала Веру на случай, если с нами что-то случится, и кто-то подберет ее как выжившую", — сказала мама девочки, показывая фото в Instagram.

По ее словам, сейчас семья находится в безопасности, но она хочет показать ужасы войны, поскольку российские войска продолжают нападать на мирных жителей и детей.

Саша говорит, что делала надписи дрожащими от страха руками, а потом у нее промелькнула мысль, почему раньше не сделала татуировку с этой информацией.

"Знаете, каково это проснуться от оглушительных звуков от взрывов, которые слышны на десятки километров. Первые часы меня так и трясло", — вспоминает женщина.

Саша также поделилась вторым снимком, на котором видна подписанная от руки картонная карточка, вложенная в куртку Веры. На ней были указаны ее имя, имя ее родителей и номера их телефонов на случай, если они разлучатся.

[ + – ] Картонная карточка, на которой были указаны имя девочки, имя ее родителей и их номера телефонов.

Газета сообщает, что случай Саши Маковий не единственный. Другие родители, бежавшие из Украины, рассказывали, что они тоже "помечали" своих детей. Одни писали записки с данными своих семей и вшивали их в детскую одежду, другие делали браслеты для своих детей, на которых были нацарапаны контактные данные семьи.

Украинская телеведущая и мама троих детей Катя Осадчая с болью отреагировала на опубликованные фото маленькой девочки Веры Маковий. Она призналась, что плачет тайком от своих детей, но они "по-своему все понимают".

[ + – ] Довоенное фото Веры Маковий со своей мамой

"Как нам, когда наступит мир, снова быть, как раньше счастливыми в своих семьях, если сотни маленьких ангелов больше не будут бегать и радоваться дождю и лужам, а родители будут всю жизнь нести эту боль", — задалась вопросом Осадчая.

Ранее сообщалось, что супруга украинского президента Елена Зеленская призвала российских матерей задуматься над тем, что делают их сыновья на украинской земле. По ее словам, к сожалению в ответ от россиянок первая леди страны слышит лишь "оглушительное молчание".