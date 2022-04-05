Жахи війни: українські матері писали на спинах своїх дітей дані про сім'ю (фото)

Дітям одягали браслети та зашивали записки в одязі з інформацією про сім'ї на випадок загибелі батьків.

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У перші дні війни українські матері готувалися до найгіршого — розлучитися зі своїми дітьми. На випадок своєї загибелі вони робили написи на спинах своїх дітей, у яких містилися контактні дані дітей і сім'ї. Про це розповіла українка Саша Маковій журналістам британської газети Daily Mail.

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Видання пише, що жінка в перший же день війни, коли почула звуки снарядів, що розриваються, написала ручкою на спині своєї дворічної доньки Віри її ім'я, день народження та номери контактних телефонів родичів.

"Я підписала Віру на випадок, якщо з нами щось трапиться і хтось підбере її як таку, що вижила", — сказала мама дівчинки, показуючи фото в Instagram.

За її словами, зараз сім'я перебуває в безпеці, але вона хоче показати жахіття війни, оскільки російські війська продовжують нападати на мирних жителів і дітей.

Саша каже, що робила написи тремтячими від страху руками, а потім у неї промайнула думка, чому раніше не зробила татуювання з цією інформацією.

"Знаєте, як це прокинутися від оглушливих звуків від вибухів, які чути на десятки кілометрів. Перші години мене так і трясло", — згадує жінка.

Саша також поділилася другим знімком, на якому видно підписану від руки картонну картку, вкладену в куртку Віри. На ній було вказано її ім'я, ім'я її батьків і номери їхніх телефонів на випадок, якщо вони розлучаться.

[ + – ] Картонна картка, на якій було вказано ім'я дівчинки, ім'я її батьків і їхні номери телефонів.

Газета повідомляє, що випадок Саші Маковій не єдиний. Інші батьки, які втекли з України, розповідали, що вони теж "помічали" своїх дітей. Одні писали записки з даними своїх сімей і вшивали їх у дитячий одяг, інші робили браслети для своїх дітей, на яких були написані контактні дані сім'ї.

Українська телеведуча та мама трьох дітей Катя Осадча з болем відреагувала на опубліковані фото маленької дівчинки Віри Маковій. Вона зізналася, що плаче потай від своїх дітей, але вони "по-своєму все розуміють".

[ + – ] Довоєнне фото Віри Маковій зі своєю мамою

"Як нам, коли настане мир, знову бути, як раніше, щасливими у своїх сім'ях, якщо сотні маленьких ангелів більше не бігатимуть і не радітимуть дощу та калюжам, а батьки все життя нестимуть цей біль", — запитала Осадча.

Раніше повідомлялося, що дружина українського президента Олена Зеленська закликала російських матерів замислитися над тим, що роблять їхні сини на українській землі. За її словами, на жаль, у відповідь від росіянок перша леді країни чує лише "оглушливе мовчання".