На Полтавщине бывший милиционер сливал россиянам позиции ВСУ, – Нацполиция (фото, видео)

Задержанный мужчина ранее уже был судим.

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43-летний житель Кременчуга был задержан сотрудниками Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины за то, что помогал российским захватчикам, сообщили в пресс-службе НПУ.

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В ходе расследования выяснилось, что в свое время мужчина служил в разных подразделениях милиции Полтавы, в том числе – и в отделе внутренней безопасности. Несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, в дальнейшем он совершил преступления и получил срок за кражу с проникновением, вымогательством и мошенничеством.

Однако одними кражами дело не ограничилось, и кременчужанин, который, к тому же является сторонником одного из бывших народных депутатов оппозиционной партии, взялся за более масштабные правонарушения. Сначала он активно поддерживал российскую пропаганду, а затем и вовсе начал передавать ВС РФ информацию о позициях украинских войск.

На данный момент следственное управление полиции Полтавской области начало уголовное производство. У фигуранта проведен обыск. Во время которого правоохранители изъяли гранату Ф-1, запал к ней, сигнальная ракета и два мобильных телефона. Один из них подозреваемый пытался выбросить в окно. Позже выяснилась и причина такого поступка: в аппарате обнаружены смс-сообщения, в которых за денежное вознаграждение он обещает захватчикам сбросить информацию о местонахождении ВСУ.

Теперь мужчине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, депутат Изюмского горсовета (Харьковская область) Анатолий Фомичевский из партии ОПЗЖ (запрещена на время военного положения) провел в город российские войска, которые заблокировали этот населенный пункт.