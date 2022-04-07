На Полтавщині колишній міліціонер зливав росіянам позиції ЗСУ, – Нацполіція (фото, відео)

Затриманий чоловік раніше вже був засуджений.

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43-річного мешканця Кременчука затримали співробітники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України за те, що він допомагав російським загарбникам, повідомили в пресслужбі НПУ.

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У ході розслідування з'ясувалося, що свого часу чоловік служив у різних підрозділах міліції Полтави, зокрема й у відділі внутрішньої безпеки. Незважаючи на досвід роботи в правоохоронних органах, надалі він скоїв злочини й отримав термін за крадіжку із проникненням, здирством і шахрайством.

Проте одними крадіжками справа не обмежилася, і кременчужанин, який до того ж є прихильником одного з колишніх народних депутатів опозиційної партії, взявся за масштабніші правопорушення. Спочатку він активно підтримував російську пропаганду, а потім взагалі почав передавати ЗС РФ інформацію про позиції українських військ.

Наразі слідче управління поліції Полтавської області розпочало кримінальне провадження. У фігуранта провели обшук, під час якого правоохоронці вилучили гранату Ф-1, запал до неї, сигнальну ракету та два мобільні телефони. Один із них підозрюваний намагався викинути у вікно. Пізніше з'ясувалась і причина такого вчинку: в апараті виявлено смс-повідомлення, у яких за грошову винагороду він обіцяє загарбникам скинути інформацію про місцезнаходження ЗСУ.

Тепер чоловікові інкримінують зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, депутат Ізюмської міськради (Харківська область) Анатолій Фомічевський із партії ОПЗЖ (заборонена на час воєнного стану) провів у місто російські війська, які заблокували цей населений пункт.