Другие правила. Как Румыния встречает беженцев из Украины

Волонтеры в Румынии помогают украинским переселенцам обжиться и получить работу. Власти не остаются в стороне и принимают активное участие в поддержке тех, кто бежал от войны. Фокус разбирался, какую помощь оказывают беженцам в Румынии.

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90 дней временной защиты или статус беженца

С начала российского вторжения в Румынию въехало 636 тыс. украинских граждан. Таким образом, государство оказалось на втором месте после Польши по количеству принятых из Украины людей. Переселенцы попадают в страну через пункты пропуска Порубне, Дякове, Солотвино, а также через паромную переправу в Орловке. Беженцы из Украины могут въехать в Румынию и через пункты пропуска с Молдовой: Костешти-Стинка, Джурджулешти-Галац, Липканы-Рэдэуць-Прут. Очереди на границе легко отслеживать по ссылке.

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В Румынию украинцы с загранпаспортом попадают со статусом краткосрочного пребывания. В отличие от той же Польши, где украинцы могут официально оставаться до трех лет, здесь речь идет лишь о поселении на 90 дней. Для того, чтобы остаться в стране на длительный срок, необходимо попросить убежища (статус беженца). Это не обязательно делать на границе или сразу после приезда, на него можно претендовать в любое время в течение трех месяцев. Для этого надо обратиться в офис Генеральной инспекции по иммиграции (карту с их адресами можно посмотреть здесь) либо в один из шести региональных центров размещения беженцев.

[ + – ] В Румынии действуют шесть региональных центров поддержки и размещения беженцев

Для получения статуса беженца в Румынии необходимо заполнить специальный бланк заявления. Ответы не обязательно писать на румынском или английском, для этого можно использовать свой родной язык. В самом центре для регистрации заявления попросят снять отпечатки пальцев и сфотографироваться.

[ + – ] Для получения статуса беженца в Румынии необходимо заполнить специальный бланк

Любую консультацию о пребывании в стране можно получить по телефону Национального совета по делам беженцев в Румынии: +40 730 073 170.

Беженцы без загранпаспорта. В том случае, если граждане Украины приехали к границе с Румынией без загранпаспорта, то они должны сразу попросить о признании их беженцами в румынском пункте пропуска. Таким образом они въезжают в страну уже со статусом просителя убежища.

Украинцы со статусом просителя убежища могут рассчитывать на государственные пособия. На питание выделяется 10 лей в день (65 грн), на другие траты — 6 лей (39 грн).

[ + – ] На территории Румынии можно пройти все необходимые процедуры и получить полный комплект документов, позволяющий перевозить животное дальше Фото: УНИАН

Румыния: пересечение границы с животными

Национальное управление санитарной ветеринарной и пищевой безопасности разрешило временно отступать от существующих в стране норм по ввозу домашних животных с территории Украины. Так, если питомец не вакцинирован против бешенства (или вакцина просрочена), а также если животное не идентифицировано с помощью микрочипа или татуировки, то хозяину надо заполнить форму о местонахождении питомца. Уже находясь на территории Румынии, можно пройти все необходимые процедуры и получить полный комплект документов, позволяющий перевозить животное дальше.

Помощь украинцам в Румынии

Все получатели статуса временной защиты могут потребовать от представителей румынских официальных органов подробную информацию в письменной форме о своих правах на понятном для них языке.

Вместе со статусом временной защиты Генеральная миграционная инспекция Румынии выдает украинцам разрешение на временное проживание в стране и персональный цифровой код, помогающий получать необходимые социальные услуги. Как указывается в разъяснительной записке ведомства, переселенцы из Украины имеют право на официальное трудоустройство на территории Румынии, могут получать первичную и экстренную медицинскую помощь и бесплатное лечение при острых или хронических заболеваниях, угрожающих жизни. Статус временной защиты также предусматривает необходимую помощь от государства, если приехавшие в Румынию украинцы нуждаются в ней, несовершеннолетним детям гарантируется доступ к образованию.

Медицинская помощь для беженцев в Румынии

Отдельные частные клиники в Румынии вышли с собственной инициативой предоставлять украинцам бесплатную медицинскую помощь. На волонтерском сайте dopomoha.ro сообщается, что принимать пациентов готовы в поликлиниках Regina Maria. Беженцы могут обратиться сюда и за психоэмоциональной поддержкой, позвонив по телефону горячей линии: 021 9277.

В клиниках Sanador (адреса отделений в Бухаресте тут) также оказывают бесплатные медицинские услуги украинцам. Компания Medicover предоставляет консультации врачей-педиатров и ведение беременности. Об услугах клиники для украинок можно узнать по специальному телефону +4021 796 7391 (на горячей линии работают украино- и англоязычные операторы). В городе Орадя беженцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в клинику Lavinia Davidescu.

Транспортные услуги для украинцев в Румынии

Бесплатный проезд украинцев по Румынии обеспечивает государственный железнодорожный перевозчик CFR Călători. Билет "Help Ukraine" выдают в кассах на вокзалах или туристических агентствах компании. Кроме этого, FlixBus предоставляет украинцам бесплатные билеты из городов Сучава и Тулча. Также можно воспользоваться автобусами международного перевозчика Romfour для того, чтобы попасть в Италию и другие европейские страны.

Волонтеры, которые помогают беженцам

Помощь украинцам в Румынии предоставляют не только государственные органы, но и общественные и религиозные организации. К примеру, волонтерскую помощь украинцам оказывает Иезуитская служба по делам беженцев, к ним можно обратиться с просьбой о поселении, а также медицинской помощи и юридической консультации. Региональные центры организации действуют в Галаце и Констанце.

[ + – ] С начала войны в Румынию въехало 636 тыс. украинских граждан Фото: Getty Images

Где найти жилье в Румынии

Украинцы, оказавшиеся на территории Румынии из-за боевых действий в своей стране, могут остановиться в одном из шести региональных центров для беженцев. Они находятся в Бухаресте, Тимишоаре, Марамуреше, Рэдэуци, Джурдже и Галаце. Там же людей обеспечивают питанием, средствами личной гигиены и, при необходимости, одеждой.

В дальнейшем центральные органы власти совместно с международными организациями пытаются найти более долгосрочные варианты жилья для переселенцев. Проблемы с размещением людей решают в том числе с помощью веб-платформы Un Acoperiș: местные жители могут предложить разместить украинские семьи у себя, а нуждающиеся в жилье — оставить заявку о помощи.

Самостоятельно поискать жилье можно в местной волонтерской группе в Facebook Uniti Pentru Ucraina. К примеру, здесь предлагают просторную квартиру в селе Бачу семье беженцев.

В одном из крупнейших городов Румынии Тимишоаре действует большое волонтерское сообщество по помощи украинцам. К ним также можно обратиться за помощью в поиске жилья, позвонив по телефону горячей линии +40356 993.

Трудоустройство для беженцев: где искать работу в Румынии

Украинцы, которые легально въехали на территорию Румынии и не подавали заявление о предоставлении убежища, могут трудоустраиваться в стране на тех же правах, что и местные жители без получения дополнительного разрешения на работу. Румынская виза для этого также не нужна.

Если человек планирует работать в сфере медицины, стоматологии, фармации, ветеринарии, архитектуры, то ему нужны документы, подтверждающие квалификацию. В остальных сферах предоставление дипломов не обязательно, достаточно поручиться о том, что у вас есть соответствующее образование.

Если гражданин Украины попросил об убежище в Румынии, то он может трудоустроиться на тех же правах, что и местные жители, после получения статуса беженца либо через три месяца после подачи заявления о предоставлении убежища, если решение к этому моменту так и не было принято.

Румынская HR-компания Lugera & Makler Romania предлагает беженцам из Украины бесплатные консультации по трудоустройству. За актуальной информацией о местном рынке труда надо обратиться на электронную почту [email protected] либо написать сообщение в группе на Facebook.

В городе Яссы для украинских беженцев, ищущих работу, организовали горячую линию: 40759479303, либо можно написать на электронную почту [email protected].

Помощь беженцам в Румынии: полезные ссылки

Румынский национальный совет по делам беженцев — здесь можно найти всю официальную информацию о правах беженцев из Украины в Румынии. Сайт доступен на румынском и английском языках.

Румынский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев — на сайте собрана вся информация о том, как попросить убежище в Румынии, какие права и обязанности у беженцев из Украины, плюс доступны полезные ссылки с официальной информацией.

"Допомога" — сайт создан специально для помощи украинским беженцам в Румынии. Здесь аккумулируется основная информация о правилах нахождения в стране и помощи, которая оказывается гражданам Украины. Сайт доступен на русском, украинском, английском и румынском языках.

Vladgheorghe.ro — волонтерская платформа, где можно оставить запрос на помощь с поселением, питанием, транспортом и т.д.

Refugees Romania — агрегатор предложений, где румынские волонтеры собирают информацию о доступном жилье и рабочих вакансиях. Платформа предлагает более 3 тыс. вариантов помощи только на территории Румынии, однако информацию можно искать и по другим странам.

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