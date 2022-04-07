Інші правила. Як Румунія зустрічає біженців з України

Волонтери в Румунії допомагають українським переселенцям обжитися та отримати роботу. Влада не залишається осторонь і бере активну участь у підтримці тих, хто втік від війни. Фокус розбирався, яку допомогу надають біженцям у Румунії.

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90 днів тимчасового захисту або статус біженця

З початку російського вторгнення до Румунії в'їхало 636 тис. українських громадян. Таким чином, держава опинилася на другому місці після Польщі за кількістю прийнятих з України людей. Переселенці потрапляють до країни через пункти пропуску Порубне, Дякове, Солотвино, а також через поромну переправу в Орлівці. Біженці з України можуть в'їхати до Румунії і через пункти пропуску з Молдовою: Костешті-Стінка, Джурджулешті-Галац, Липкани-Редеуць-Прут. Черги на кордоні легко відстежувати за посиланням.

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В Румунію українці із закордонним паспортом потрапляють зі статусом короткострокового перебування. На відміну від тієї ж Польщі, де українці можуть офіційно залишатися до трьох років, тут йдеться лише про поселення на 90 днів. Щоб залишитися в країні на тривалий термін, необхідно попросити притулку (статус біженця). Це не обов'язково робити на кордоні або одразу після приїзду, на нього можна претендувати будь-коли протягом трьох місяців. Для цього треба звернутися до офісу Генеральної інспекції з імміграції (карту з їх адресами можна подивитися тут) або в один із шести регіональних центрів розміщення біженців.

[ + – ] В Румунії діють шість регіональних центрів підтримки та розміщення біженців

Для отримання статусу біженця в Румунії необхідно заповнити спеціальний бланк заяви. Відповіді не обов'язково писати румунською або англійською, для цього можна використовувати свою рідну мову. У самому центрі для реєстрації заяви попросять зняти відбитки пальців та сфотографуватися.

[ + – ] Для отримання статусу біженця в Румунії необхідно заповнити спеціальний бланк

Будь-яку консультацію про перебування в країні можна отримати за телефоном Національної ради у справах біженців у Румунії: +40730073170.

Біженці без закордонного паспорта. Якщо громадяни України приїхали до кордону з Румунією без закордонного паспорта, то вони повинні відразу попросити про визнання їх біженцями в румунському пункті пропуску. Таким чином, вони в'їжджають у країну вже зі статусом прохача притулку.

Українці зі статусом прохача притулку можуть розраховувати на державну допомогу. На харчування виділяється 10 лей на день (65 грн), на інші витрати — 6 лей (39 грн).

[ + – ] На території Румунії можна пройти всі необхідні процедури та отримати повний комплект документів, що дозволяє перевозити тварину далі Фото: УНІАН

Румунія: перетин кордону з тваринами

Національне управління санітарної ветеринарної та харчової безпеки дозволило тимчасово відступати від чинних у країні норм із ввезення домашніх тварин із території України. Так, якщо вихованець не вакцинований проти сказу (або вакцина прострочена), а також якщо тварина не ідентифікована за допомогою мікрочипа або татуювання, то господареві треба заповнити форму про місцезнаходження вихованця. Вже перебуваючи на території Румунії, можна пройти всі необхідні процедури та отримати повний комплект документів, що дозволяє перевозити тварину далі.

Допомога українцям у Румунії

Всі отримувачі статусу тимчасового захисту можуть вимагати від представників румунських офіційних органів докладну інформацію в письмовій формі про свої права зрозумілою для них мовою.

Разом із статусом тимчасового захисту Генеральна міграційна інспекція Румунії надає українцям дозвіл на тимчасове проживання в країні та персональний цифровий код, який допомагає отримувати необхідні соціальні послуги. Як зазначається у роз'яснювальній записці відомства, переселенці з України мають право на офіційне працевлаштування на території Румунії, можуть отримувати первинну та екстрену медичну допомогу та безкоштовне лікування при гострих чи хронічних захворюваннях, що загрожують життю. Статус тимчасового захисту також передбачає необхідну допомогу від держави, якщо українці, які приїхали до Румунії, потребують її, неповнолітнім дітям гарантується доступ до освіти.

Медична допомога для біженців у Румунії

Окремі приватні клініки в Румунії вийшли із власною ініціативою надавати українцям безкоштовну медичну допомогу. На волонтерському сайті dopomoha.ro повідомляється, що приймати пацієнтів готові у поліклініках Regina Maria. Біженці можуть звернутися сюди і за психоемоційною підтримкою, зателефонувавши за гарячою лінією: 021 9277.

У клініках Sanador (адреси відділень у Бухаресті тут) також надають безкоштовні медичні послуги українцям. Компанія Medicover надає консультації лікарів-педіатрів та ведення вагітності. Про послуги клініки для українок можна дізнатися за спеціальним телефоном +4021 796 7391 (на гарячій лінії працюють україно- та англомовні оператори). У місті Орадя біженці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до клініки Lavinia Davidescu.

Транспортні послуги для українців у Румунії

Безкоштовний проїзд українців Румунією забезпечує державний залізничний перевізник CFR Călători. Квиток Help Ukraine видають у касах на вокзалах або туристичних агенціях компанії. Крім цього, FlixBus надає українцям безкоштовні квитки з міст Сучава та Тулча. Також можна скористатися автобусами міжнародного перевізника Romfour для того, щоб потрапити до Італії та інших європейських країн.

Волонтери, які допомагають біженцям

Допомога українцям у Румунії надають не лише державні органи, а й громадські та релігійні організації. Наприклад, волонтерську допомогу українцям надає Єзуїтська служба у справах біженців, до них можна звернутися з проханням про поселення, а також медичну допомогу та юридичну консультацію. Регіональні центри організації діють у Галаці та Констанці.

[ + – ] З початку війни до Румунії в'їхало 636 тис. українських громадян Фото: Getty Images

Де знайти житло в Румунії?

Українці, які опинилися на території Румунії через бойові дії у своїй країні, можуть зупинитися в одному із шести регіональних центрів для біженців. Вони знаходяться в Бухаресті, Тімішоарі, Марамуреші, Редеуці, Джурджі та Галаці. Там людей забезпечують харчуванням, засобами особистої гігієни і, при необхідності, одягом.

Надалі центральні органи влади разом із міжнародними організаціями намагаються знайти довгострокові варіанти житла для переселенців. Проблеми з розміщенням людей вирішують зокрема за допомогою вебплатформи Un Acoperiș: місцеві жителі можуть запропонувати розмістити українські сім'ї у себе, а ті, хто потребує житла, — залишити заявку про допомогу.

Самостійно пошукати житло можна у місцевій волонтерській групі у Facebook Uniti Pentru Ucraina. Наприклад, тут пропонують простору квартиру в селі Бачу сім'ї біженців.

В одному з найбільших міст Румунії Тімішоарі діє велика волонтерська спільнота з допомоги українцям. До них також можна звернутися за допомогою у пошуку житла, зателефонувавши за гарячою лінією +40356 993.

Працевлаштування для біженців: де шукати роботу в Румунії

Українці, які легально в'їхали на територію Румунії та не подавали заяви про надання притулку, можуть працевлаштовуватися в країні на тих самих правах, що й місцеві жителі без отримання додаткового дозволу на роботу. Румунська віза для цього також не потрібна.

Якщо людина планує працювати у сфері медицини, стоматології, фармації, ветеринарії, архітектури, їй потрібні документи, що підтверджують кваліфікацію. В решті сфер надання дипломів не обов'язково, достатньо поручитися про те, що у вас є відповідна освіта.

Якщо громадянин України попросив притулок у Румунії, то він може працевлаштуватися на тих же правах, що й місцеві жителі після отримання статусу біженця або через три місяці після подання заяви про надання притулку, якщо рішення до цього моменту так і не було прийнято.

Румунська HR-компанія Lugera & Makler Romania пропонує біженцям з України безкоштовні консультації з працевлаштування. За актуальною інформацією про місцевий ринок праці треба звернутися на електронну пошту [email protected] або написати повідомлення у групі на Facebook.

У місті Яси для українських біженців, які шукають роботу, організували гарячу лінію: 40759479303 або можна написати на електронну пошту [email protected].

Допомога біженцям у Румунії: корисні посилання

Румунська національна рада у справах біженців — тут можна знайти всю офіційну інформацію про права біженців з України в Румунії. Сайт доступний румунською та англійською мовами.

Румунський офіс Управління Верховного комісара ООН у справах біженців — на сайті зібрана вся інформація про те, як попросити притулок у Румунії, які права та обов'язки у біженців з України плюс доступні корисні посилання з офіційною інформацією.

"Допомога" — сайт створений спеціально для допомоги українським біженцям у Румунії. Тут акумулюється основна інформація про правила перебування в країні та допомогу, яка надається громадянам України. Сайт доступний російською, українською, англійською та румунською мовами.

Vladgheorghe.ro — волонтерська платформа, де можна залишити запит на допомогу із поселенням, харчуванням, транспортом тощо.

Refugees Romania — агрегатор пропозицій, де румунські волонтери збирають інформацію про доступне житло та робочі вакансії. Платформа пропонує понад 3 тис. варіантів допомоги лише на території Румунії, проте інформацію можна шукати і в інших країнах.

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