Вручили повестку в военкомат: полицейские задержали жителя Черновцов за запуск фейерверков

В Нацполиции рассказали, что запуск салютов во время военных действий в стране сильно возмутил местных жителей, которые сняли происходящее на камеру.

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Полицейские отыскали мужчину, который запускал фейерверки в Черновцах. Такие действия во время военных действий в стране возмутили местных жителей, которые запечатлели произошедшее на видео. Сотрудники полиции мгновенно отреагировали на сообщение и установили виновника. За свои действия мужчина будет отвечать перед судом. Кроме того, его отвели в военкомат, где вручили повестку. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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38-летний житель Черновцов объяснил полицейским свой поступок тем, что у него дома была пиротехника и дети попросили показать им салюты. Не подумав о последствиях, он использовал фейерверки. При этом черновчанин нарушил правила безопасности.

Полицейские составили на мужчину протокол по статье 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств. Этот протокол будет направлен в суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения. Кроме того правоохранители пригласили нарушителя в военкомат, где ему вручили повестку.

Напомним, 7 апреля военнослужащие задержали нардепа Александра Юрченка, которого исключили из фракции "Слуга народа". Он подошел к караульному, спровоцировал перепалку и схватился за пулемет военнослужащего. Кроме того, при себе у него было оружие.