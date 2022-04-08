Вручили повістку у військкомат: поліцейські затримали мешканця Чернівців за запуск феєрверків

У Нацполіції розповіли, що запуск салютів під час воєнних дій у країні сильно обурив місцевих жителів, які зняли те, що відбувалося, на камеру.

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Поліцейські знайшли чоловіка, який запускав феєрверки в Чернівцях. Такі дії під час воєнних дій у країні обурили місцевих жителів, які зняли подію на відео. Співробітники поліції миттєво відреагували на повідомлення та встановили винуватця. За свої дії чоловік відповідатиме перед судом. Крім того, його відвели до військкомату, де вручили повістку. Про це повідомляє Національна поліція України.

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38-річний мешканець Чернівців пояснив поліцейським свій вчинок тим, що в нього вдома була піротехніка та діти попросили показати їм салюти. Не подумавши про наслідки, він використав феєрверки. Водночас житель Чернівців порушив правила безпеки.

Поліцейські склали на чоловіка протокол за статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення порядку провадження, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Цей протокол направлять до суду для розгляду та ухвалення відповідного рішення. Крім того, правоохоронці запросили порушника у військкомат, де йому вручили повістку.

Нагадаємо, 7 квітня військовослужбовці затримали нардепа Олександра Юрченка, якого виключили із фракції "Слуга народу". Він підійшов до вартового, спровокував суперечку і схопився за кулемет військовослужбовця. Крім того, з собою він мав зброю.