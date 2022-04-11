С 24 февраля российская армия убила 1 793 мирных жителя в Украине,— ООН

Еще 2 439 человек получили ранения. Из них: 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек, 46 мальчиков. Пол 69 детей и 899 взрослых установить пока не удалось.

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За период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началась вооруженная атака Российской Федерации на Украину, до полуночи 9 апреля 2022-го в общей сложности пострадали 4 232 гражданских лица: 1 793 человека погибли, 2 439 получили ранения. Такие данные приводит Управление ООН по правам человека.

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После масштабного вторжения РФ в Украину погибли 1 793 мирных жителя:

458 мужчин;

294 женщины;

27 девочек;

46 мальчиков;

Пол 69 детей и 899 взрослых установить пока не удалось.

После масштабного вторжения РФ в Украину 2 439 мирных жителей получили ранения:

279 мужчин;

213 женщин;

46 мальчиков;

47 девочек;

Пол 136 детей и 1 718 взрослых пока не установлен.

После масштабного российского вторжения в Украину в Донецкой и Луганской областях пострадали 1 880 мирных жителей: 642 человека погибли, 1 238 получили ранения.

На подконтрольной Украине территории пострадали 1 534 человека: 571 убит и 963 ранены.

На территории ОРДЛО пострадали 346 человек: 71 погиб, 257 ранены.

В других регионах Украины (городе Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях) — на территориях, которые контролируются украинским правительством, пострадали 2 352 человека (1 151 погиб и 1 201 ранен).

[ + – ] Чаще всего мирные жители гибнут во время взрывов. [ + – ] Чаще всего мирные жители гибнут во время взрывов. [ + – ] Чаще всего мирные жители гибнут во время взрывов. [ + – ] Чаще всего мирные жители гибнут во время взрывов.

От чего чаще всего гибнут мирные жители Украины

Большинство жертв российской агрессии погибли при взрывах (у взрыва широкая зона поражения):

артобстрелы тяжелой артиллерии,

обстрелы из установок залпового огня,

авиа- и ракетные удары.

Представители ООН считают, что реальное количество погибших намного выше, поскольку данные из районов, где продолжаются тяжелые бои, поступили позже или же требуют подтверждения. Например, это касается Мариуполя, Изюма, Попасной, Бородянки — данные из этих мест не включены в общую статистику ООН и все еще подтверждаются.

По информации, представленной Генеральной прокуратурой Украины на 8 часов утра 10 апреля, действия российской армии унесли жизни 176 детей, еще 336 детей получили ранения.

Ранее Фокус сообщал, что на черниговском пляже спасатели обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов". Часть обломков этих ракет обнаружили в воде, а другие — на территории самого пляжа. Еще одну ракету нашли возле леса.