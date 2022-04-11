З 24 лютого російська армія вбила 1 793 мирних жителів в Україні,— ООН

Ще 2 439 осіб отримали поранення. З них: 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток, 46 хлопчиків. Стать 69 дітей і 899 дорослих встановити поки що не вдалося.

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За період із 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли почалася збройна атака Російської Федерації на Україну, до опівночі 9 квітня 2022-го загалом постраждали 4 232 цивільні особи: 1 793 особи загинули, 2 439 отримали поранення. Такі дані наводить Управління ООН із прав людини.

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Після масштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 1 793 мирних жителів:

458 чоловіків;

294 жінки;

27 дівчаток;

46 хлопчиків;

стать 69 дітей та 899 дорослих встановити поки що не вдалося.

Після масштабного вторгнення РФ в Україну 2 439 мирних жителів отримали поранення:

279 чоловіків;

213 жінок;

46 хлопчиків;

47 дівчаток;

стать 136 дітей та 1 718 дорослих поки не встановлено.

Після масштабного російського вторгнення в Україну в Донецькій та Луганській областях постраждали 1 880 мирних жителів: 642 особи загинули, 1 238 отримали поранення.

На підконтрольній Україні території постраждали 1 534 особи: 571 убито та 963 поранено.

На території ОРДЛО постраждали 346 осіб: 71 загинув, 257 поранено.

В інших регіонах України (місті Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) — на територіях, що контролюються українським урядом, постраждали 2 352 особи (1 151 загинули та 1 201 поранено).

[ + – ] Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів. [ + – ] Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів. [ + – ] Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів. [ + – ] Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.

Від чого найчастіше гинуть мирні жителі України

Більшість жертв російської агресії загинули під час вибухів (у вибуху широка зона ураження):

артобстріли важкої артилерії,

обстріл з установок залпового вогню,

авіа- та ракетні удари.

Представники ООН вважають, що реальна кількість загиблих набагато вища, оскільки дані з районів, де тривають важкі бої, надійшли пізніше або ж вимагають підтвердження. Наприклад, це стосується Маріуполя, Ізюма, Попасної, Бородянки — дані з цих місць не додані до загальної статистики ООН і досі підтверджуються.

За інформацією, поданою Генеральною прокуратурою України на 8 годину ранку 10 квітня, дії російської армії забрали життя 176 дітей, ще 336 дітей отримали поранення.

Раніше Фокус повідомляв, що на чернігівському пляжі рятувальники знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів". Частину уламків цих ракет виявили у воді, інші — на території самого пляжу. Ще одну ракету знайшли біля лісу.