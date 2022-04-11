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Україна Російсько-українська війна

З 24 лютого російська армія вбила 1 793 мирних жителів в Україні,— ООН

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Ще 2 439 осіб отримали поранення. З них: 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток, 46 хлопчиків. Стать 69 дітей і 899 дорослих встановити поки що не вдалося.

За період із 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли почалася збройна атака Російської Федерації на Україну, до опівночі 9 квітня 2022-го загалом постраждали 4 232 цивільні особи: 1 793 особи загинули, 2 439 отримали поранення. Такі дані наводить Управління ООН із прав людини.

Після масштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 1 793 мирних жителів:

  • 458 чоловіків;
  • 294 жінки;
  • 27 дівчаток;
  • 46 хлопчиків;
  • стать 69 дітей та 899 дорослих встановити поки що не вдалося.

Після масштабного вторгнення РФ в Україну 2 439 мирних жителів отримали поранення:

  • 279 чоловіків;
  • 213 жінок;
  • 46 хлопчиків;
  • 47 дівчаток;
  • стать 136 дітей та 1 718 дорослих поки не встановлено.

Після масштабного російського вторгнення в Україну в Донецькій та Луганській областях постраждали 1 880 мирних жителів: 642 особи загинули, 1 238 отримали поранення.

На підконтрольній Україні території постраждали 1 534 особи: 571 убито та 963 поранено.

На території ОРДЛО постраждали 346 осіб: 71 загинув, 257 поранено.

В інших регіонах України (місті Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) — на територіях, що контролюються українським урядом, постраждали 2 352 особи (1 151 загинули та 1 201 поранено).

Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.
Найчастіше мирні жителі гинуть під час вибухів.

Від чого найчастіше гинуть мирні жителі України

Більшість жертв російської агресії загинули під час вибухів (у вибуху широка зона ураження):

  • артобстріли важкої артилерії,
  • обстріл з установок залпового вогню,
  • авіа- та ракетні удари.

Представники ООН вважають, що реальна кількість загиблих набагато вища, оскільки дані з районів, де тривають важкі бої, надійшли пізніше або ж вимагають підтвердження. Наприклад, це стосується Маріуполя, Ізюма, Попасної, Бородянки — дані з цих місць не додані до загальної статистики ООН і досі підтверджуються.

За інформацією, поданою Генеральною прокуратурою України на 8 годину ранку 10 квітня, дії російської армії забрали життя 176 дітей, ще 336 дітей отримали поранення.

Раніше Фокус повідомляв, що на чернігівському пляжі рятувальники знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів". Частину уламків цих ракет виявили у воді, інші — на території самого пляжу. Ще одну ракету знайшли біля лісу.