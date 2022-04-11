З 24 лютого російська армія вбила 1 793 мирних жителів в Україні,— ООН
Ще 2 439 осіб отримали поранення. З них: 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток, 46 хлопчиків. Стать 69 дітей і 899 дорослих встановити поки що не вдалося.
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За період із 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли почалася збройна атака Російської Федерації на Україну, до опівночі 9 квітня 2022-го загалом постраждали 4 232 цивільні особи: 1 793 особи загинули, 2 439 отримали поранення. Такі дані наводить Управління ООН із прав людини.
Після масштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 1 793 мирних жителів:
- 458 чоловіків;
- 294 жінки;
- 27 дівчаток;
- 46 хлопчиків;
- стать 69 дітей та 899 дорослих встановити поки що не вдалося.
Після масштабного вторгнення РФ в Україну 2 439 мирних жителів отримали поранення:
- 279 чоловіків;
- 213 жінок;
- 46 хлопчиків;
- 47 дівчаток;
- стать 136 дітей та 1 718 дорослих поки не встановлено.
Після масштабного російського вторгнення в Україну в Донецькій та Луганській областях постраждали 1 880 мирних жителів: 642 особи загинули, 1 238 отримали поранення.
На підконтрольній Україні території постраждали 1 534 особи: 571 убито та 963 поранено.
На території ОРДЛО постраждали 346 осіб: 71 загинув, 257 поранено.
В інших регіонах України (місті Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) — на територіях, що контролюються українським урядом, постраждали 2 352 особи (1 151 загинули та 1 201 поранено).
Від чого найчастіше гинуть мирні жителі України
Більшість жертв російської агресії загинули під час вибухів (у вибуху широка зона ураження):
- артобстріли важкої артилерії,
- обстріл з установок залпового вогню,
- авіа- та ракетні удари.
Представники ООН вважають, що реальна кількість загиблих набагато вища, оскільки дані з районів, де тривають важкі бої, надійшли пізніше або ж вимагають підтвердження. Наприклад, це стосується Маріуполя, Ізюма, Попасної, Бородянки — дані з цих місць не додані до загальної статистики ООН і досі підтверджуються.
За інформацією, поданою Генеральною прокуратурою України на 8 годину ранку 10 квітня, дії російської армії забрали життя 176 дітей, ще 336 дітей отримали поранення.
Раніше Фокус повідомляв, що на чернігівському пляжі рятувальники знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів". Частину уламків цих ракет виявили у воді, інші — на території самого пляжу. Ще одну ракету знайшли біля лісу.