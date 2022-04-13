Как в донецкой "Изоляции": Денисова сообщила о пыточной тюрьме в Херсоне

По словам омбудсмена, российские военные похитили и удерживают в заложниках 137 человек, в том числе 4 журналиста.

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В Херсоне появился аналог донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция", где российские военные проводят "беседы" с несогласными с российским оккупационным режимом. Об этом сообщает в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом. Идут похищения активистов с проукраинской позицией. По информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста", — пишет Денисова.

По ее словам, ситуация в области находится на грани гуманитарной катастрофы — более 100 населенных пунктов находятся без электричества, и в них ощущается нехватка продуктов и лекарств.

"Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет в области вообще нет", — отмечает омбудсмен.

Денисова также сообщила, что оккупационные войска захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Военные ВС РФ забрали лекарства детское питание и памперсы.

Кроме того, в области перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через российские СМИ.

Что известно о тюрьме "Изоляция"?

Пыточная тюрьма в Донецке была устроена боевиками "ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция". По свидетельствам очевидцев, которые пообщались с зарубежными журналистами, в подвалах "Изоляции" с 2016 по 2019 держали узников, которых пытали, пугали имитациями казни, угрожали сексуальным насилием и т.д.

В тюрьме в нечеловеческих условиях удерживали и пытали обычных проукраинских граждан, в основном тех, кто сотрудничал со спецслужбами Украины, жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области с целью выкупа, а также провинившихся боевиков самой "ДНР". Как сообщали журналисты из Bellingcat, в тюрьме также "работали" сотрудники ФСБ России, которые принимали участие в допросах.

Ранее сообщалось, что содержание одного пленного российского военного обходится бюджету Украины до 100 гривен в день. Как отметила омбудсмен Людмила Денисова, военнопленные РФ содержаться согласно нормам Женевской конвенции об обращении с военнопленными.