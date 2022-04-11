В день 50 – 100 гривен: названа сумма содержания пленных военных РФ в Украине

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова видела в Киеве 34 пленных российских захватчиков. По ее словам, в камерах они просят "сладенькое и курить".

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Содержание одного пленного российского военного обходится бюджету Украины до 100 гривен в день. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию LB.ua.

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"По-разному, зависит от места. В общей сложности 50-100 гривен, как и на наших обычных задержанных. Немного. Дело не в деньгах, а в том, чтобы у нас были пленные. Мы знаем, что наши люди тоже попали в плен", – объяснила омбудсмен.

Точное количество российских военнопленных Денисова не назвала, но отметила, что в Киеве лично видела 34 человек – 24 рядовых и 10 офицеров. Согласно нормам Женевской конвенции об обращении с военнопленными, офицеров и рядовых надо содержать отдельно, продолжила уполномоченная.

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"Они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек. Я зашла к ним, представилась. Спросила, как их дела. Они ответили, что очень хочется "сладенького и курить", все остальное есть. "Сладенькое, — говорю им, — это в Российской Федерации, а курить здесь у нас запрещено", – рассказала она.

Денисова поразилась внешнему виду военных "второй армии мира".

"Они были в резиновых сапогах. Думала, где-то переобулись перед тем, как попасть в плен. Но сказали, что нет — это их форма, "чтобы ноги не промокли". Остатков их "формы" на них уже не было: они убегали — кто трое суток, кто неделю — туда, откуда можно вернуться в Российскую Федерацию или в Беларусь. И они выходили в наши деревни, видели украинский флаг и сдавались. Практически все 23 российских военных сдались в плен самостоятельно", – описала увиденное омбудсмен.

Часть военнопленных россиян находится в учреждениях временного содержания и в других учреждениях Вооруженных сил Украины, их условия содержания проверяются, подытожила Денисова.

Напомним, что третий обмен между Украиной и Россией состоялся 9 апреля, в Украину вернулись 12 военных, в том числе одна женщина-офицер. Также освободили 14 гражданских людей, среди них 9 женщин.

Второй обмен пленными между Киевом и Москвой второй раз прошел 1 апреля в Запорожской области. Тогда удалось вернуть 86 человек.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 24 марта рассказала о первом полноценном обмене пленными, он проходил по формуле "10:10".