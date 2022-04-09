Между Украиной и Россией состоялся третий обмен пленными: что известно

Известно, что обмен пленными состоялся по указу президента Владимира Зеленского. Освободить удалось 12 военных и 14 гражданских лиц.

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По указу президента Зеленского между Украиной и Россией обмен пленными. Это уже третий обмен с начала полномасштабного российского, в результате чего домой вернутся 26 человек. Об этом сообщила Министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

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Она рассказала, что в Украину удалось вернуть 12 военных, из них одна женщина-офицер. Кроме того, освободили 14 гражданских людей, среди которых 9 женщин. Верещук не сообщила, сколько российских пленных Украина предоставила взамен.

"По указу президента Зеленского сегодня произошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданским, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", — написала она.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что также произошел обмен дальнобойщиков с украинской стороной. В Россию вернулись 32 дальнобойщика, а в Украину — 20.

Напомним, 1 апреля между Киевом и Москвой второй раз произошел обмен пленными в Запорожской области. В тот раз домой вернулись 86 людей, среди которых было 15 женщин.

Ранее, 24 марта Ирина Верещук рассказала о первом полноценном обмене пленными с Россией. По ее словам, обмен проходил по формуле "10:10". Кроме того, были освобождены 19 гражданских моряков с судна "Сапфир", которое направлялось для спасения бойцов на острове Змеиный.